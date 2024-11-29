https://ria.ru/20241129/frg-1986369463.html

ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР

ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР - РИА Новости, 29.11.2024

ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР

В Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов, заявили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:38

2024-11-29T09:38

2024-11-29T09:38

в мире

украина

германия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241128/putin-1986268137.html

украина

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в мире, украина, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)