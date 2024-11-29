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ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР - РИА Новости, 29.11.2024
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09:38 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/frg-1986369463.html
ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР
ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР - РИА Новости, 29.11.2024
ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР
В Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов, заявили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:38
2024-11-29T09:38
в мире
украина
германия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241128/putin-1986268137.html
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в мире, украина, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Германия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
ФРГ хочет создать на Украине зондеркоманды из националистов, заявили в СВР

СВР: ФРГ хочет, чтобы полицейские функции на Украине выполняли зондеркоманды

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из националистов, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей информации, немецкие военные уже обратились к опыту установления немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны оккупационного режима на Украине. При этом в бундесвере пришли к выводу, что осуществление полицейских функций будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов. Им придумают новое название, но по сути это будут те же бандеровские каратели", - говорится в сообщении.
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В миреУкраинаГерманияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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