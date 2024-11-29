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Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 29.11.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
16:53 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/flot-1986481224.html
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 29.11.2024
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
2024-11-29T16:53
2024-11-29T16:53
история русского флота
северный ледовитый океан
белое море
петр i
иван грозный
арктика
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Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
audio/mpeg
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему самобытные "кочи" были лучше своих предшественников – "лодий" и карбасов. Как поморы доходили до Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Шпицбергена. По какой причине Иван Грозный приказал основать первый город-порт Архангельск, и с какими целями в 1693 туда приезжал Петр I. Как появился Мангазейский морской ход, и зачем Семен Дежнев вместе с Федором Поповым отправились в экспедицию к реке Погыча.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Звукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем БуфтякСценарий: Дарья ЮрченкоРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP4WT9TWxU
северный ледовитый океан
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РИА Новости
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5
4.7
96
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аудио, северный ледовитый океан, белое море, петр i, иван грозный, арктика
История русского флота, Северный Ледовитый океан, Белое море, Петр I, Иван Грозный, Арктика

Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана

История русского флота
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
Вчера, 16:53
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На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему самобытные "кочи" были лучше своих предшественников – "лодий" и карбасов. Как поморы доходили до Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Шпицбергена. По какой причине Иван Грозный приказал основать первый город-порт Архангельск, и с какими целями в 1693 туда приезжал Петр I. Как появился Мангазейский морской ход, и зачем Семен Дежнев вместе с Федором Поповым отправились в экспедицию к реке Погыча.
Эксперты эпизода:
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Apple Podcasts
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ВК Музыка
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк
Сценарий: Дарья Юрченко
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP4WT9TWxU
 
История русского флотаСеверный Ледовитый океанБелое мореПетр IИван ГрозныйАрктика
 
 
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