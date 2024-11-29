https://ria.ru/20241129/flot-1986481224.html

Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана

Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 29.11.2024

Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана

На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.

2024-11-29T16:53

2024-11-29T16:53

2024-11-29T16:53

история русского флота

северный ледовитый океан

белое море

петр i

иван грозный

арктика

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Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота. audio/mpeg

Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему самобытные "кочи" были лучше своих предшественников – "лодий" и карбасов. Как поморы доходили до Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Шпицбергена. По какой причине Иван Грозный приказал основать первый город-порт Архангельск, и с какими целями в 1693 туда приезжал Петр I. Как появился Мангазейский морской ход, и зачем Семен Дежнев вместе с Федором Поповым отправились в экспедицию к реке Погыча.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Звукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем БуфтякСценарий: Дарья ЮрченкоРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP4WT9TWxU

северный ледовитый океан

белое море

арктика

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аудио, северный ледовитый океан, белое море, петр i, иван грозный, арктика