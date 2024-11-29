https://ria.ru/20241129/flot-1986481224.html
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 29.11.2024
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
2024-11-29T16:53
2024-11-29T16:53
2024-11-29T16:53
история русского флота
северный ледовитый океан
белое море
петр i
иван грозный
арктика
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Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
audio/mpeg
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему самобытные "кочи" были лучше своих предшественников – "лодий" и карбасов. Как поморы доходили до Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Шпицбергена. По какой причине Иван Грозный приказал основать первый город-порт Архангельск, и с какими целями в 1693 туда приезжал Петр I. Как появился Мангазейский морской ход, и зачем Семен Дежнев вместе с Федором Поповым отправились в экспедицию к реке Погыча.Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Музыка Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Звукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем БуфтякСценарий: Дарья ЮрченкоРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP4WT9TWxU
северный ледовитый океан
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, северный ледовитый океан, белое море, петр i, иван грозный, арктика
История русского флота, Северный Ледовитый океан, Белое море, Петр I, Иван Грозный, Арктика
Арктические мореходы. Как поморы покоряли воды Северного Ледовитого океана
На побережье Белого моря сформировалась уникальная культура северного народа. Поморы создали суда, способные справляться с непроходимыми льдами, наладили торговлю с иноземцами и открыли значительную часть русской Арктики. За что поморов считали превосходными моряками и какую роль они сыграли в становлении и развитии русского флота.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему самобытные "кочи" были лучше своих предшественников – "лодий" и карбасов. Как поморы доходили до Новой Земли, полуострова Таймыр и архипелага Шпицбергена. По какой причине Иван Грозный приказал основать первый город-порт Архангельск, и с какими целями в 1693 туда приезжал Петр I. Как появился Мангазейский морской ход, и зачем Семен Дежнев вместе с Федором Поповым отправились в экспедицию к реке Погыча.
- Доцент кафедры Отечественной истории, политологии и социологии Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Вячеслав Терентьев
- Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея морского и речного флота Михаил Крылов
- · Старший научный сотрудник отдела хранения и изучения музейных предметов "Архангельского краеведческого музея" Ружников Андрей
- · Археолог, старший научный сотрудник отдела научно-просветительских программ "Архангельского краеведческого музея" Артем Бурменский
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneP4WT9TWxU