Рейтинг@Mail.ru
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 29.11.2024 (обновлено: 16:17 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/fas-1986468786.html
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты - РИА Новости, 29.11.2024
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты
Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:37
2024-11-29T16:17
экономика
россия
дмитрий патрушев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_56d18a56ec4f569bdcf3fbc6e2c0afe8.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20240927/fas-1975015404.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7e0a652e1615c3ff4c9e4595c4adb302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты

Патрушев заявил, что часть регионов заключают соглашения о стабилизации цен

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСупермаркет
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Супермаркет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях
27 сентября, 11:11
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала