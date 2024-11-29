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ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты - РИА Новости, 29.11.2024
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты
Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:37
2024-11-29T15:37
2024-11-29T16:17
экономика
россия
дмитрий патрушев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты
Патрушев заявил, что часть регионов заключают соглашения о стабилизации цен