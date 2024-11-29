https://ria.ru/20241129/fas-1986468786.html

ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты

ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты - РИА Новости, 29.11.2024

ФАС будет рекомендовать регионам стабилизировать цены на продукты

Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:37

2024-11-29T15:37

2024-11-29T16:17

экономика

россия

дмитрий патрушев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Часть российских регионов заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен, в том числе на сливочное масло, сахар, хлеб и овощи "борщевого набора", ФАС будет рекомендовать эту меру другим субъектам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого "борщевого набора". На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - сказал Патрушев.

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экономика, россия, дмитрий патрушев, федеральная антимонопольная служба (фас россии)