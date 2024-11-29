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В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС - РИА Новости, 29.11.2024
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16:05 29.11.2024 (обновлено: 16:23 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/es-1986480119.html
В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС
В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС - РИА Новости, 29.11.2024
В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС
Группа депутатов Европейского парламента в своем заявлении выразила сожаление о решении правительства Грузии отложить до 2028 года переговоры о членстве в ЕС. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:05
2024-11-29T16:23
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Европейского парламента в своем заявлении выразила сожаление о решении правительства Грузии отложить до 2028 года переговоры о членстве в ЕС."Мы сожалеем о решении правительства Грузии поставить на паузу усилия по началу переговоров о вступлении с Евросоюзом… Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии", - говорится в документе.В документе также осуждается якобы "применение насилия против мирных демонстрантов".Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986347642.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, европарламент
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Европарламент
В Европарламенте прокомментировали решение правительства Грузии по ЕС

В Европарламенте заявили, что сожалеют о решении правительства Грузии по ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Группа депутатов Европейского парламента в своем заявлении выразила сожаление о решении правительства Грузии отложить до 2028 года переговоры о членстве в ЕС.
"Мы сожалеем о решении правительства Грузии поставить на паузу усилия по началу переговоров о вступлении с Евросоюзом… Вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность для продвижения в процессе присоединения к ЕС, Грузия допускает постоянный откат в демократии", - говорится в документе.
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В документе также осуждается якобы "применение насилия против мирных демонстрантов".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что власти приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве и не принимать бюджетные гранты со стороны Евросоюза.
Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Тбилиси проходила протестная акция. На митинг оппозиции позднее прибыла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. К зданию парламента в Тбилиси было стянуто большое число полицейских и спецназа.
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В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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