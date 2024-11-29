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В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети - РИА Новости, 29.11.2024
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18:31 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/energoset-1986552448.html
В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети
В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети - РИА Новости, 29.11.2024
В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети
Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 года, сообщила эстонская энергетическая компания Elering. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:31
2024-11-29T18:31
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 года, сообщила эстонская энергетическая компания Elering."В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной произойдет 9 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.В Elering утверждают, что синхронизация с континентальной Европой позволит странам Балтии иметь независимое, стабильное и надежное управление частотой и повысит энергобезопасность.По данным компании, проект получит поддержку Европейского союза в размере около 1,2 миллиарда евро, что покроет до 75% приемлемых расходов.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидалось, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950269756.html
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балтия, латвия, литва, elering, технологии
Балтия, Латвия, Литва, Elering, Технологии
В Прибалтике назвали дату отключения от российской энергосети

Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля 2025 года, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.
"В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS, где частота электроэнергии централизованно регулируется Россией. Синхронизация электроэнергетических систем стран Балтии с континентальной европейской синхронной зоной произойдет 9 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.
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В Elering утверждают, что синхронизация с континентальной Европой позволит странам Балтии иметь независимое, стабильное и надежное управление частотой и повысит энергобезопасность.
По данным компании, проект получит поддержку Европейского союза в размере около 1,2 миллиарда евро, что покроет до 75% приемлемых расходов.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидалось, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
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БалтияЛатвияЛитваEleringТехнологии
 
 
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