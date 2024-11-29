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В Египте назвали лучших турагентов России по итогам 2024 года - РИА Новости, 29.11.2024
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Туризм
 
21:18 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/egipet-1986570982.html
В Египте назвали лучших турагентов России по итогам 2024 года
В Египте назвали лучших турагентов России по итогам 2024 года - РИА Новости, 29.11.2024
В Египте назвали лучших турагентов России по итогам 2024 года
В Шарм-эш-Шейхе состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway. Она прошла в отеле Rixos Premium Seagate под патронажем Coral Travel. В... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:18
2024-11-29T21:18
туризм
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новости - туризм
египет
шарм-эш-шейх
туристы
куда можно лететь
coral travel
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Шарм-эш-Шейх – 29 ноя, Анастасия Мельникова. В Шарм-эш-Шейхе состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway. Она прошла в отеле Rixos Premium Seagate под патронажем Coral Travel. В Египет съехались более 500 представителей российских туристических агентств.В церемонии награждения приняли участие гендиректор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан, помощник губернатора Синая по внешним связям и международному сотрудничеству Халед Метвали, генеральный директор Rixos Egypt Эркан Йылдырим, первый заместитель гендиректора Coral Travel Осман Тав (уже официально объявлено, что вскоре он возглавит компанию)."Сегодня здесь собрались лучшие из лучших туристических агентств России, - подчеркнул он на церемонии Starway. - Спасибо вам огромное за ваш труд и профессионализм!". Дипломы и награды за призовые места в разных номинациях премии Starway получили десятки турагентов России. Главные победители Starway-2024 – проверенные профессионалы, которым точно можно доверять планирование путешествий: - Сеть турагентств Coral Travel - Туристское агентство Travelata - Туристское агентство "А-Клуб", г.Москва - Группа компаний "Акватур", г.Москва - Туристское агентство "Юнитурс" - Туристское агентство "Планета-Топ", г.Москва - Туристское агентство "Латур", г. Мытищи - Туристическое агентство "Магия солнца", г.Одинцово - Туристское агентство ИП Колоскова, г.Тула - Туристское агентство "Бора-Бора" - Туристское агентство "Регнум" - Туристское агентство "Лагуна-Тур", г. Пермь - Coral Travel агентство "Бюро Путешествий", г. Калининград- Coral Travel агентство "Другие места", г. Калининград- Турагентство ИП Распутина, г.Тюмень Церемония награждения премии Starway прошла в премиальном отеле Египта - Rixos Premium Seagate. Отели популярной в России сети Rixos примут (по итогам 2024 года) около 100 тысяч наших туристов в Египте. "Это втрое больше, чем в прошлом году", - сообщил на пресс-коференции гендиректор Rixos Egypt Эркан Йылдырим."Мы очень любим российских туристов, – рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан. – Они, честно говоря, - не такие капризные, как европейские. Те, если что-то им покажется не так, – сразу начинаются официальные жалобы, требования бонусов. Но русские туристы – более теплые, дружелюбные и лояльные!". Церемония награждения премии Starway (Coral Travel) закончилась фееричным гранд-шоу на сцене Arena в Rixos Premium Seagate.
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туризм, новости - туризм, египет, шарм-эш-шейх, туристы, куда можно лететь, coral travel, москва, россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Шарм-эш-Шейх, туристы, куда можно лететь, Coral Travel, Москва, Россия
В Египте назвали лучших турагентов России по итогам 2024 года

В Египте состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway-2024

© РИА Новости / Анастасия МельниковаЦеремония награждения премии Starway в Египте
Церемония награждения премии Starway в Египте - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Церемония награждения премии Starway в Египте
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Шарм-эш-Шейх – 29 ноя, Анастасия Мельникова. В Шарм-эш-Шейхе состоялась церемония награждения лучших турагентов России Starway. Она прошла в отеле Rixos Premium Seagate под патронажем Coral Travel. В Египет съехались более 500 представителей российских туристических агентств.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаОсман Тав, Халед Метвали и Эрджюмент Юналан на церемонии награждения турагентов премией Starway в Египте
Осман Тав, Халед Метвали и Эрджюмент Юналан на церемонии награждения турагентов премией Starway в Египте - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Осман Тав, Халед Метвали и Эрджюмент Юналан на церемонии награждения турагентов премией Starway в Египте
В церемонии награждения приняли участие гендиректор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан, помощник губернатора Синая по внешним связям и международному сотрудничеству Халед Метвали, генеральный директор Rixos Egypt Эркан Йылдырим, первый заместитель гендиректора Coral Travel Осман Тав (уже официально объявлено, что вскоре он возглавит компанию).
© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ отеле Rixos Premium Seagate состоялся форум Starway
В отеле Rixos Premium Seagate состоялся форум Starway - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В отеле Rixos Premium Seagate состоялся форум Starway
"Сегодня здесь собрались лучшие из лучших туристических агентств России, - подчеркнул он на церемонии Starway. - Спасибо вам огромное за ваш труд и профессионализм!".
Дипломы и награды за призовые места в разных номинациях премии Starway получили десятки турагентов России.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа конференции Starway для турагентств России в Шарм-эш-Шейхе
На конференции Starway для турагентств России в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На конференции Starway для турагентств России в Шарм-эш-Шейхе
Главные победители Starway-2024 – проверенные профессионалы, которым точно можно доверять планирование путешествий:
- Сеть турагентств Coral Travel
- Туристское агентство Travelata
- Туристское агентство "А-Клуб", г.Москва
- Группа компаний "Акватур", г.Москва
- Туристское агентство "Юнитурс"
- Туристское агентство "Планета-Топ", г.Москва
- Туристское агентство "Латур", г. Мытищи
- Туристическое агентство "Магия солнца", г.Одинцово
- Туристское агентство ИП Колоскова, г.Тула
- Туристское агентство "Бора-Бора"
- Туристское агентство "Регнум"
- Туристское агентство "Лагуна-Тур", г. Пермь
- Coral Travel агентство "Бюро Путешествий", г. Калининград
- Coral Travel агентство "Другие места", г. Калининград
- Турагентство ИП Распутина, г.Тюмень
© РИА Новости / Анастасия МельниковаЦеремония награждения премии Starway в Египте
Церемония награждения премии Starway в Египте - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Церемония награждения премии Starway в Египте
Церемония награждения премии Starway прошла в премиальном отеле Египта - Rixos Premium Seagate. Отели популярной в России сети Rixos примут (по итогам 2024 года) около 100 тысяч наших туристов в Египте.
"Это втрое больше, чем в прошлом году", - сообщил на пресс-коференции гендиректор Rixos Egypt Эркан Йылдырим.
"Мы очень любим российских туристов, – рассказал в интервью РИА Новости гендиректор Coral Travel Эрджюмент Юналан. – Они, честно говоря, - не такие капризные, как европейские. Те, если что-то им покажется не так, – сразу начинаются официальные жалобы, требования бонусов. Но русские туристы – более теплые, дружелюбные и лояльные!".
© РИА Новости / Анастасия МельниковаГранд-шоу в отеле Rixos Premium Seagate во время церемонии награждения Starway-2024
Гранд-шоу в отеле Rixos Premium Seagate во время церемонии награждения Starway-2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Гранд-шоу в отеле Rixos Premium Seagate во время церемонии награждения Starway-2024
Церемония награждения премии Starway (Coral Travel) закончилась фееричным гранд-шоу на сцене Arena в Rixos Premium Seagate.
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