https://ria.ru/20241129/ege-1986460577.html

ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров

ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров - РИА Новости, 29.11.2024

ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров

Минобрнауки РФ приказом оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:55

2024-11-29T14:55

2024-11-29T15:37

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948975827_0:286:2717:1814_1920x0_80_0_0_25b6fb962340a66fd9901a1c5c1bdc98.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ приказом оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом.Ранее проектом министерство планировало исключить сдачу данного единого государственного экзамена.Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза – иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка.Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

https://ria.ru/20241021/ege-1979206919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество