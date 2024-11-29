https://ria.ru/20241129/ege-1986460577.html
ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров
ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров - РИА Новости, 29.11.2024
ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров
Минобрнауки РФ приказом оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:55
2024-11-29T14:55
2024-11-29T15:37
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ приказом оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом.Ранее проектом министерство планировало исключить сдачу данного единого государственного экзамена.Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза – иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка.Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.
https://ria.ru/20241021/ege-1979206919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество
Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Общество
ЕГЭ по иностранному языку оставили для экономистов и менеджеров
Минобрнауки не освободило менеджеров и экономистов от ЕГЭ по иностранному языку
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ приказом оставило сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом.
Ранее проектом министерство планировало исключить сдачу данного единого государственного экзамена.
Теперь для поступления на экономические направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные), а также по иностранному языку, информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза – иногда университет включает несколько экзаменов и дает право абитуриенту выбрать из списка.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.