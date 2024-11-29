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В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования - РИА Новости, 29.11.2024
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18:14 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/efimov-1986545954.html
В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования
В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования - РИА Новости, 29.11.2024
В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования
В Новой Москве планируется возвести до 2027 года 12 образовательных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:14
2024-11-29T18:14
новая москва
тинао
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Новой Москве планируется возвести до 2027 года 12 образовательных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, новые школы и детские сады входят в состав образовательных комплексов, которые проектируют и строят в Филимонковском, Коммунарке, Внукове, Щербинке и Троицке."Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников. 12 образовательных комплексов планируется достроить до 2027 года. Они будут переданы городу", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что школы обеспечиваются всем необходимым для учебной и научно-исследовательской деятельности.При этом в детских садах разместят спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Как добавил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.Образовательные объекты среди прочего будут оснащены системами видеонаблюдения и аварийного освещения, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.В настоящее время в Новой Москве строятся шесть образовательных комплексов, включающих школы и детски сады, суммарной площадью 150 тысяч квадратных метров.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО с 2012 года в общей сложности возведено более 160 образовательных учреждения.
https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html
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новая москва, тинао, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Новая Москва, ТиНАО, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования

Ефимов: в Новой Москве до 2027 года планируется возвести 12 объектов образования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Новой Москве планируется возвести до 2027 года 12 образовательных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, новые школы и детские сады входят в состав образовательных комплексов, которые проектируют и строят в Филимонковском, Коммунарке, Внукове, Щербинке и Троицке.
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"Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников. 12 образовательных комплексов планируется достроить до 2027 года. Они будут переданы городу", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Он уточнил, что школы обеспечиваются всем необходимым для учебной и научно-исследовательской деятельности.
При этом в детских садах разместят спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Как добавил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.
Образовательные объекты среди прочего будут оснащены системами видеонаблюдения и аварийного освещения, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.
В настоящее время в Новой Москве строятся шесть образовательных комплексов, включающих школы и детски сады, суммарной площадью 150 тысяч квадратных метров.
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО с 2012 года в общей сложности возведено более 160 образовательных учреждения.
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Новая МоскваТиНАОМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владимир ЖидкинСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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