https://ria.ru/20241129/efimov-1986545954.html

В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования

В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования - РИА Новости, 29.11.2024

В Новой Москве планируется построить 12 объектов образования

В Новой Москве планируется возвести до 2027 года 12 образовательных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:14

2024-11-29T18:14

2024-11-29T18:14

новая москва

тинао

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владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

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градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Новой Москве планируется возвести до 2027 года 12 образовательных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, новые школы и детские сады входят в состав образовательных комплексов, которые проектируют и строят в Филимонковском, Коммунарке, Внукове, Щербинке и Троицке."Проекты реализуют инвесторы на территории жилых комплексов. В результате в ТиНАО появится свыше 16 тысяч мест для учеников и воспитанников. 12 образовательных комплексов планируется достроить до 2027 года. Они будут переданы городу", - приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что школы обеспечиваются всем необходимым для учебной и научно-исследовательской деятельности.При этом в детских садах разместят спальные и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий. Как добавил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.Образовательные объекты среди прочего будут оснащены системами видеонаблюдения и аварийного освещения, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.В настоящее время в Новой Москве строятся шесть образовательных комплексов, включающих школы и детски сады, суммарной площадью 150 тысяч квадратных метров.Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО с 2012 года в общей сложности возведено более 160 образовательных учреждения.

https://ria.ru/20241129/efimov-1986403419.html

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новая москва

тинао

москва

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