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В массовом ДТП на МКАД погиб один человек - РИА Новости, 29.11.2024
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22:59 29.11.2024
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В массовом ДТП на МКАД погиб один человек
В массовом ДТП на МКАД погиб один человек - РИА Новости, 29.11.2024
В массовом ДТП на МКАД погиб один человек
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:59
2024-11-29T22:59
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. Ранее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о массовом ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД, движение затруднено на 1,5 километра. "По предварительным данным, на 95-м километре внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобилями такси "Фольксваген" и "Киа". Предварительно в результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля "Киа", который сел на заднее пассажирское сиденье в "Фольксваген" для составления европротокола. Водитель автомобиля такси получил ранения различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале ведомства. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В массовом ДТП на МКАД погиб один человек

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го км МКАД

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о массовом ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД, движение затруднено на 1,5 километра.
«
"По предварительным данным, на 95-м километре внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобилями такси "Фольксваген" и "Киа". Предварительно в результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля "Киа", который сел на заднее пассажирское сиденье в "Фольксваген" для составления европротокола. Водитель автомобиля такси получил ранения различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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