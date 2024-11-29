В массовом ДТП на МКАД погиб один человек
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го км МКАД
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Ранее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о массовом ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД, движение затруднено на 1,5 километра.
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"По предварительным данным, на 95-м километре внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобилями такси "Фольксваген" и "Киа". Предварительно в результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля "Киа", который сел на заднее пассажирское сиденье в "Фольксваген" для составления европротокола. Водитель автомобиля такси получил ранения различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
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