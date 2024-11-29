https://ria.ru/20241129/dtp-1986581915.html

В массовом ДТП на МКАД погиб один человек

В массовом ДТП на МКАД погиб один человек - РИА Новости, 29.11.2024

В массовом ДТП на МКАД погиб один человек

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:59

2024-11-29T22:59

2024-11-29T22:59

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. Ранее столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщал о массовом ДТП на внешней стороне 95-го километра МКАД, движение затруднено на 1,5 километра. "По предварительным данным, на 95-м километре внешней стороны МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящие после мелкого ДТП автомобилями такси "Фольксваген" и "Киа". Предварительно в результате дорожной аварии погиб водитель автомобиля "Киа", который сел на заднее пассажирское сиденье в "Фольксваген" для составления европротокола. Водитель автомобиля такси получил ранения различной степени тяжести", - говорится в Telegram-канале ведомства. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

https://ria.ru/20241127/mkad-1986037013.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва