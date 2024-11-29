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"Безопасные качественные дороги": дорожный нацпроект опережает планы

"Безопасные качественные дороги": дорожный нацпроект опережает планы - РИА Новости, 29.11.2024

"Безопасные качественные дороги": дорожный нацпроект опережает планы

Национальный проект "Безопасные качественные дороги", стартовавший в 2019 году, близок к своему завершению. Его ключевая цель – повышение качества жизни людей... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:05

2024-11-29T13:05

2024-11-29T13:05

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Национальный проект "Безопасные качественные дороги", стартовавший в 2019 году, близок к своему завершению. Его ключевая цель – повышение качества жизни людей за счет создания безопасной, современной и комфортной транспортной инфраструктуры. В регионах ремонтируют, реконструируют и строят региональные дороги, федеральные трассы, улично-дорожную сеть городов, различные искусственные сооружения - всего обновлено более 100 тыс. км дорог. Одновременно с этим идет модернизация общественного транспорта: на маршруты выходят новые автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи. А со следующего года работы продолжатся по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Для страны и для людей"Уже шестой год нацпроект "Безопасные качественные дороги" помогает не только приводить в нормативное состояние – ремонтировать существующие дороги, но и строить новые, а также модернизировать крупные магистрали, обходы городов, развязки, мосты и путепроводы. Благодаря этому транспортная и логистическая инфраструктура нашей страны развивается: прокладываются удобные маршруты, дорожная сеть становится более современной, что позитивно влияет на устойчивое развитие экономики регионов", – указал вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте правительства.При этом, говоря о результатах, нужно помнить, что они измеряются не только километрами уложенного асфальта и количеством сданных в эксплуатацию объектов: главная цель ― безопасность и комфорт людей."Новые участки дорог позволяют разгрузить трассы с высокой интенсивностью движения. Благодаря новым обходам населенных пунктов из них выводится транзитный транспорт, в самом населенном пункте снижается уровень шума, улучшается экология, повышается безопасность дорожного движения", – уточнил министр транспорта Роман Старовойт.Говоря об итогах реализации нацпроекта, Старовойт подчеркнул, что в регионах выполняются беспрецедентные объемы дорожных работ и воплощаются в жизнь важнейшие инфраструктурные проекты. На протяжении всего времени удавалось сохранять позитивное направление развития и прироста выполняемых работ, отметил министр.В свою очередь, председатель Общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая в беседе с корреспондентом РИА Новости отметила особую важность для экономики страны инициатив, связанных с совершенствованием транспортной инфраструктуры."Наша страна активно выстраивает внутреннюю торговлю между регионами, поставлена задача по увеличению производства высокодоходных грузов, которые преимущественно тяготеют к автоперевозкам, так как тут важна скорость перевозок и доставка от двери до двери. Также поставлены амбициозные цели по развитию внутреннего туризма. Поэтому важной задачей видится дальнейшее развитие дорожной сети в нашей стране в целях сокращения времени в пути", - указала эксперт.Основные показатели будут выполненыПредварительные итоги нацпроекта говорят о том, что его основные показатели будут выполнены, а некоторые существенно превысят план. Если на старте доля улично-дорожной сети городов в нормативном состоянии составляла 44%, то к концу 2023 года превысит 82%. Региональные дороги в нормативе выросли с 43% до 53%. Всего за шесть лет отремонтировано, реконструировано и построено свыше 100 тысяч километров дорог.Поддержание в нормативном состоянии дорог, их ремонт очень важны для жителей. "Это, пожалуй, один из самых узнаваемых нацпроектов у жителей, ведь все мы каждый день пользуемся дорогами: едем на работу на общественном или личном транспорте, ведем детей в детский сад, добираемся до различных учреждений, совершаем поездки между городами, перевозим грузы", - отметила Горовая.Она также указала на важную роль объектов стройки и реконструкции для регионов страны, как с точки зрения транспортной доступности территорий, так и с сточки зрения развития региональной экономики."Строительство и реконструкция автодорог позволяют связывать регионы, развивать автотуризм. Значимую роль играют обходы городов, которые снимают транзитный трафик внутри города и разгружают центры городов (наиболее значимые – обход Аксая, Краснодара, Тулы, Боброва, Анапы, Твери). Кроме того, любая стройка, реконструкция – это доход в региональный бюджет, рабочие места. В целом, транспортная инфраструктура и состояние общественного транспорта – это лицо города, поэтому успешность развития региона, качественное, эффективное управление регионом непосредственно связано с транспортом", - подчеркнула эксперт.Не менее важными результатами реализации дорожной инициативы Горовая назвала рост удовлетворенности жителей состоянием общественного транспорта, а также динамику снижения числа пострадавших в ДТП.В 2024 году действие нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершается, эстафету принимает новый - "Инфраструктура для жизни", куда войдут все лучшие практики, а диапазон задач расширится. Дорожникам предстоит к 2030 году привести федеральные трассы и дороги в городах к показателю 85% соответствия нормативам, а региональных – к 60%. Доля современных автобусов, электробусов, трамваев и троллейбусов в российских регионах должна достигнуть 85%."Сейчас мы заканчиваем нынешний дорожный нацпроект, продолжением которого в будущем станет новый — "Инфраструктура для жизни". Работы предстоит еще много, но слаженной командой, я уверен, все показатели будут выполнены", - приводятся на сайте правительства слова Хуснуллина.Мы наступаем по всем направлениямДалее в материале расскажем о некоторых результатах нацпроекта по различным направлениям, включая дороги в населенных пунктах, дороги к социально значимым объектам, федеральные трассы и общественный транспорт.Дороги в городах и малых населенных пунктахВ столице Алтайского края, Барнауле, построили участок улицы 65 лет Победы, соединившего основные магистрали нового квартала. На отрезке 0,7 километра появилась проезжая часть, тротуары и велодорожка, парковочные карманы и остановочные площадки. Также на участке был засеян газон и посажены деревья различных пород.Дороги к малым населенным пунктам не менее значимы, чем городские: обновляют подъезды к селам, поселкам и деревням, а также участки сельских дорог, соединяющих их с райцентрами, а еще маршруты к агрохолдингам и фермерским хозяйствам. Как считают эксперты, по-настоящему успешными сельские регионы смогут стать при условии инвестирования не только в сельхозпроизводство, но и в развитие современной сельской среды. Это повысит качество жизни, будет способствовать развитию туризма и социальных сервисов, увеличению темпов экономического роста, улучшению экологической ситуации, а также снижению оттока молодежи из сел. Так, реконструировали подъезд к одному из старейших сел Новосибирской области – Локти, основанному в 16 веке. Эта дорога - единственный путь к федеральной трассе "Сибирь", связывающей село с районным центром. Также участок ведет к храму святого пророка Илии, который в 2022 году вновь открылся для прихожан.Дороги к социально значимым объектамОсобое внимание уделяется приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к социально значимым объектам: было обновлено свыше 5 тысяч участков дорог к детским образовательным учреждениям, более 3 тысяч – к медицинским учреждениям.К ремонту, как правило, подходят комплексно: учитывают транспортную и пешеходную доступность объектов. Поэтому результат — не только обновленное проезжей части, но и удобные пешеходные переходы, современные светофорные объекты, заниженные тротуары для маломобильных жителей, обновленные остановочные пункты общественного транспорта.Так, в Кемерово обновили несколько улиц, ведущих к детской поликлинике на улице Ушакова: был заменен асфальт, бордюры, сделан пешеходный тротуар. Также были отремонтированы Кузбасский и кузнецкий мосты, ведущие через реку Томь в Кузбасский кардиологический клинический центр им. Барбараша.В свою очередь, в Кургане капитально отремонтировали почти 4 км улицы Коли Мяготина, одну из главных транспортных артерий города, где расположены детская поликлиника, женская консультация, городская поликлиника. Также в порядок привели дорогу к эндокринологическому центру на улице Томина.В Рязанской области капитально отремонтировали шесть километров дороги к селу Белоречье и сельскому Дому культуры. Эта дорога также является частью школьного маршрута, дети из Белоречья едут в среднюю школу села Борец. Была расширена проезжая часть, уложен новый асфальт, появились тротуары и линии искусственного электроосвещения.Еще одно значимое направление – дороги к туристическим достопримечательностям. За шесть лет привели в порядок более 2 тысяч туристических маршрутов страны. Так, в старой части Костромы был обновлен проспект Текстильщиков, который примыкает к главной площади города и во многом определяет облик исторического центра. Здесь проходит часть пешего туристического маршрута, поэтому было решено выполнить тротуар в плитке, подчеркивающей историческую ценность территории."Внутренний туризм в нашей стране заслуженно набирает обороты. Кроме этого, россияне и иностранные туристы все чаще выбирают автопутешествия, поэтому наша задача - сделать все, чтобы сопутствующая инфраструктура отвечала всем требованиям безопасности, была комфортной, а значимые места - доступными. Удобные маршруты оказывают положительное влияние на повышение туристической и инвестиционной привлекательности субъектов страны. Вместе с этим появляются новые рабочие места, формируется положительный образ региона", - отмечал ранее Хуснуллин.Федеральные трассы и масштабные объектыДороги федерального значения соединяют важнейшие инфраструктурные центры нашей огромной страны. Мощные транспортные артерии связывают регионы, создавая общее экономическое и культурное пространство, повышая социальную мобильность россиян, способствуя росту грузопотоков и развитию логистических коридоров. Всего по нацпроекту к концу года будет реконструировано и построено свыше 1300 километров федеральных магистралей.Один из значимых объектов этого года — обход города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Протяженность нового участка федеральной трассы "Сибирь" ― более 42 километров, по две полосы движения в каждую сторону. В составе объекта три транспортные развязки в разных уровнях и 10 искусственных сооружений. Широкополосная автодорога сократит время в пути, разгрузит внутреннюю дорожную сеть города и поселков, снизит количество ДТП и улучшит экологическую обстановку."До открытия обхода путь из Иркутска на запад нашей области по трассе "Сибирь" мог занимать на один, а то и два часа больше времени чем сейчас. Сейчас едешь по освещенной четырехполосной трассе без светофоров и пересечений с местными дорогами. Получается быстро и безопасно! Очень радует, что теперь в Иркутской области стало на одну классную дорогу больше", - рассказал Сергей Харламов, инженер компании сотовой связи, обслуживающий объекты телекоммуникации по трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области.Другим масштабным объектом стала обходная дорога села Мичурино в Северной Осетии. На дороге с двумя полосами движения в каждом направлении построены три путепровода, скотопрогон и мост через реку Фиагдон, что позволяет избежать пересечения дорог в одном уровне. Участок протяженностью почти 6 километров выведет большегрузы за пределы населенного пункта и сделает более безопасным движение по центральной улице села, где расположены социально значимые объекты. Также новый объект повысит уровень безопасности движения на главной региональной автодороге Северной Осетии ― трассе Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен-2. Одновременно улучшатся и экономические показатели перевозок — сократится время в пути, снизится износ машин и расход топлива.Общественный транспортС 2020 года в регионы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" поступило более 12,6 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов (из них более 6 тысяч – в этом году). До конца года региональные парки пополнят еще около 800 машин. Таким образом, в городах обновятся более 12,2 тысячи автобусов, 427 троллейбусов, 421 трамвай и 286 электробусов. Весь этот транспорт - отечественного производства, выпускаемый на более чем десяти предприятиях по всей стране."Стоит отметить новый подвижной состав городского общественного транспорта - современные троллейбусы, автобусы, трамваи поступили в города и вышли на маршруты. Многие регионы уделяют большое внимание расширению маршрутной сети, оптимизации расписания, информированию пассажиров. Теперь пассажиры могут экономить время на дорогу или планировать грамотно свое время. При этом непозволительно новые автобусы пускать по разбитым дорогам, поэтому крайне важно в приоритетном порядке решать вопрос обеспечения нормативного состояния автодорог", - подчеркнула Горовая.Так, в Сочи автобусами большого класса с начала года перевезено свыше 4,5 миллиона пассажиров. В этом году город-курорт получил 26 автобусов, а всего с 2022 года - 77 единиц транспорта. Новый экологический транспорт соответствует всем нормам безопасности и отвечает требованиям безбарьерной среды. Он оборудован современной системой контроля климата, установлены валидаторы бескондукторной оплаты проезда и система подсчета пассажиропотока. В салоне на медиапанелях выводятся названия остановочных пунктов, что помогает ориентироваться гостям курорта.

https://ria.ru/20241118/dorogi-1984345555.html

https://ria.ru/20241125/transport-1985271117.html

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