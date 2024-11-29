https://ria.ru/20241129/dollary-1986535671.html

В Стамбуле обменники принимают старые доллары по сниженному курсу

В Стамбуле обменники принимают старые доллары по сниженному курсу - РИА Новости, 29.11.2024

В Стамбуле обменники принимают старые доллары по сниженному курсу

Обменные пункты в ряде районов Стамбула в пятницу принимают доллары старого образца, но по сниженному курсу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:44

2024-11-29T17:44

2024-11-29T17:44

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СТАМБУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Обменные пункты в ряде районов Стамбула в пятницу принимают доллары старого образца, но по сниженному курсу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили сотрудников о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. В пяти обменных пунктах района Ширинэвлер на западе Стамбула и в трех в центральном районе Бешикташ сотрудники заявили, что обменивают доллары старого образца, отказов клиентам нет. При этом речь идет о купюрах в 20 и 50 долларов, со стодолларовыми банкнотами проблем нет. Как сообщили в каждом из обменников, старые банкноты принимают по курсу 33,5 лиры за доллар вместо установленного на пятницу курса в 34 лиры за доллар за "современные" банкноты. Сотрудники обменных пунктов не стали углубляться в детали и подтверждать теории о подделках на рынке. Таким образом, при обмене 50 долларов комиссия обменника составит не менее 25 лир. Глава Ассоциации владельцев обменных пунктов (TÜYEMDER) Мехти Шерен выступил с опровержением сообщений в СМИ о якобы наводнивших Турцию поддельных долларах - по его словам, на рынке "нет даже тысячи" поддельных долларов, не говоря уже о якобы 600 тысячах. Он призвал не верить не соответствующим действительности сообщениям. При этом в четверг власти сообщили, что полиция в Стамбуле задержала подозреваемого в распространении фальшивой валюты, конфискованы банкноты на сумму 3,6 миллиона евро. В минувшую среду корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов.

https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html

https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, турция, стамбул, анкара (провинция)