Рейтинг@Mail.ru
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/dnr-1986582476.html
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов - РИА Новости, 29.11.2024
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов
Работы по восстановлению 3,5 тысячи многоквартирных домов были проведены в ДНР с начала СВО, об этом РИА Новости рассказал первый зампред правительства... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T23:04
2024-11-29T23:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799512606_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8ba184158888734d8a4e110afd97df82.jpg
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Работы по восстановлению 3,5 тысячи многоквартирных домов были проведены в ДНР с начала СВО, об этом РИА Новости рассказал первый зампред правительства республики Андрей Чертков. "С 2022 года восстановлено более 3,5 тысячи многоквартирных домов. Причем за последний (2024 - ред.) год 23 объекта построены - это и социальные объекты, и многоквартирные дома построены с нуля. Отремонтировано 12,5 тысячи индивидуальных домов", - уточнил Чертков. По его словам, одной из главных задач является восстановление еще около 50 тысяч многоквартирных домов. "Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40-50 тысяч, и такая задача не из легких", - подчеркнул вице-премьер республики.
https://ria.ru/20241129/dnr-1986516009.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799512606_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d6d704d7fa8fa88379fcb8442a3ff915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, жилье
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Жилье
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов

В ДНР с начала спецоперации восстановили 3,5 тысячи многоквартирных домов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДНР
ДНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Работы по восстановлению 3,5 тысячи многоквартирных домов были проведены в ДНР с начала СВО, об этом РИА Новости рассказал первый зампред правительства республики Андрей Чертков.
"С 2022 года восстановлено более 3,5 тысячи многоквартирных домов. Причем за последний (2024 - ред.) год 23 объекта построены - это и социальные объекты, и многоквартирные дома построены с нуля. Отремонтировано 12,5 тысячи индивидуальных домов", - уточнил Чертков.
По его словам, одной из главных задач является восстановление еще около 50 тысяч многоквартирных домов.
"Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40-50 тысяч, и такая задача не из легких", - подчеркнул вице-премьер республики.
Последствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР
Вчера, 16:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала