https://ria.ru/20241129/dnr-1986582476.html
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов - РИА Новости, 29.11.2024
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов
Работы по восстановлению 3,5 тысячи многоквартирных домов были проведены в ДНР с начала СВО, об этом РИА Новости рассказал первый зампред правительства... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T23:04
2024-11-29T23:04
2024-11-29T23:04
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Работы по восстановлению 3,5 тысячи многоквартирных домов были проведены в ДНР с начала СВО, об этом РИА Новости рассказал первый зампред правительства республики Андрей Чертков. "С 2022 года восстановлено более 3,5 тысячи многоквартирных домов. Причем за последний (2024 - ред.) год 23 объекта построены - это и социальные объекты, и многоквартирные дома построены с нуля. Отремонтировано 12,5 тысячи индивидуальных домов", - уточнил Чертков. По его словам, одной из главных задач является восстановление еще около 50 тысяч многоквартирных домов. "Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40-50 тысяч, и такая задача не из легких", - подчеркнул вице-премьер республики.
https://ria.ru/20241129/dnr-1986516009.html
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донецкая народная республика, россия, жилье
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Жилье
В ДНР с начала СВО восстановили 3,5 тысячи домов
В ДНР с начала спецоперации восстановили 3,5 тысячи многоквартирных домов
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Работы по восстановлению 3,5 тысячи многоквартирных домов были проведены в ДНР с начала СВО, об этом РИА Новости рассказал первый зампред правительства республики Андрей Чертков.
"С 2022 года восстановлено более 3,5 тысячи многоквартирных домов. Причем за последний (2024 - ред.) год 23 объекта построены - это и социальные объекты, и многоквартирные дома построены с нуля. Отремонтировано 12,5 тысячи индивидуальных домов", - уточнил Чертков.
По его словам, одной из главных задач является восстановление еще около 50 тысяч многоквартирных домов.
"Нам еще подлежит к восстановлению порядка 40-50 тысяч, и такая задача не из легких", - подчеркнул вице-премьер республики.