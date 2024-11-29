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Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 29.11.2024 (обновлено: 17:00 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/dnr-1986516009.html
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало падения частей... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:58
2024-11-29T17:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
докучаевск
сцкк
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске, в результате чего повреждения получили не менее 15 частных домов, сообщается в в Telegram-канале ведомства. "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в городском округе Докучаевск", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, в результате падения частей ракеты повреждения кровли и остекления получили 15 частных домов.
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донецкая народная республика, докучаевск, сцкк, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Докучаевск, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР

ПВО сбила ракету ВСУ в Докучаевске в ДНР, ее части повредили 15 домов

© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске
Последствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске
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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске, в результате чего повреждения получили не менее 15 частных домов, сообщается в в Telegram-канале ведомства.
"Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в городском округе Докучаевск", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске
Последствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске
По данным представительства, в результате падения частей ракеты повреждения кровли и остекления получили 15 частных домов.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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