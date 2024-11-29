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Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР

Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР - РИА Новости, 29.11.2024

Части сбитой ракеты ВСУ повредили 15 домов в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало падения частей... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:58

2024-11-29T16:58

2024-11-29T17:00

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вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало падения частей ракеты, сбитой средствами ПВО республики в Докучаевске, в результате чего повреждения получили не менее 15 частных домов, сообщается в в Telegram-канале ведомства. "Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в городском округе Докучаевск", - говорится в сообщении ведомства. По данным представительства, в результате падения частей ракеты повреждения кровли и остекления получили 15 частных домов.

донецкая народная республика

докучаевск

россия

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донецкая народная республика, докучаевск, сцкк, россия, вооруженные силы украины, происшествия