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Девелопер: доходность инвестиций в жилье в Москве сопоставима с Европой

Девелопер: доходность инвестиций в жилье в Москве сопоставима с Европой - РИА Новости, 29.11.2024

Девелопер: доходность инвестиций в жилье в Москве сопоставима с Европой

Доходность инвестиций в жилую недвижимость Москвы сопоставима с доходностью аналогичных вложений в европейских столицах и даже выше них, свидетельствуют... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:38

2024-11-29T18:38

2024-11-29T18:38

жилье

москва

недвижимость

инвестиции

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Доходность инвестиций в жилую недвижимость Москвы сопоставима с доходностью аналогичных вложений в европейских столицах и даже выше них, свидетельствуют материалы девелоперской группы "Самолет". "Рентабельность от вложения в жилую недвижимость Москвы зависит от локации, экономической ситуации и стратегии инвестирования. В среднем доходность составляет 8% годовых, что сравнимо с показателями на быстрорастущем рынке Дубая (7–8%). Однако, это значение выше, чем в других европейских столицах — Лондоне, Берлине, Мадриде, Париже. В этих городах доходность колеблется в районе 3–5% годовых", — говорится в исследовании компании.Одним из наиболее стабильных инвестиционных инструментов является приобретение объекта недвижимости в столице с целью последующей сдачи в аренду, особенно "в условиях растущего спроса на арендное жилье".В Москве средняя доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 5–7% годовых в зависимости от района и типа жилья, что позволяет покрывать ежемесячные платежи по ипотеке и получать прибыль, уточняют в "Самолете"."Для повышения прибыльности инвестиций можно воспользоваться программой семейной ипотеки и скидкой до 25% от группы “Самолет” на готовые квартиры. Семейная ипотека предлагает сниженные процентные ставки, поэтому ежемесячный платеж будет существенно ниже, чем доход от сдачи жилья в аренду. А скидка до 25% от группы “Самолет” позволяет снизить затраты на приобретение квартиры и обслуживание кредита, что повышает рентабельность инвестиций", – сообщают в компании.В "Самолете" указывают, что популярной и выгодной стратегией инвестирования сейчас является приобретение квартиры по договору долевого участия (ДДУ) на этапе строительства с последующей перепродажей после ввода дома в эксплуатацию."Стоимость квадратного метра на этапе строительства обычно ниже, чем после ввода дома в эксплуатацию. При покупке на ранних стадиях можно сэкономить до 10–30% от конечной стоимости квартиры, увеличивая потенциальную прибыль при перепродаже. При этом, инвестируя в недвижимость, покупатель защищает свои средства от обесценивания из-за инфляции. Даже если на рынке будут временные колебания, рост стоимости столичных квадратных метров со временем компенсирует инфляционные риски", – отмечают аналитики компании.По их оценке, покупка квартиры по ДДУ для последующей перепродажи позволяет получить "значительную прибыль за относительно короткий срок в 2–3 года".Реклама, ООО "САМОЛЕТ-НЕДВИЖИМОСТЬ МСК", erid: F7NfYUJCUneP4VYoCsWX

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, москва, недвижимость, инвестиции