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В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:54 29.11.2024 (обновлено: 08:17 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/desantniki-1986354941.html
В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники
В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники - РИА Новости, 29.11.2024
В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники
Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ ночью сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области, РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T04:54
2024-11-29T08:17
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ ночью сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре. "Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ", — рассказал собеседник.Снятые с помощью тепловизоры кадры пленения переданы в распоряжение РИА Новости.Днем ранее стало известно о сдаче в плен у населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении украинского расчета операторов дронов.Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на нескольких участках в регионе идут тяжелые бои. В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.
https://ria.ru/20241128/marochko-1986136789.html
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Украинские десантники сдались на Харьковском направлении
Удерживавшие долговременную огневую точку украинские десантники сдались бойцам 1-й танковой армии группировки войск "Запад" у Копанки на Харьковском направлении. Снятые на тепловизор кадры того, как боевики складывают оружие, переданы в распоряжение РИА Новости.
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украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область
В Харьковской области сдались удерживавшие ДОТ украинские десантники

Четверо десантников ВСУ, удерживавших ДОТ, сдались в Харьковской области

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады ВСУ ночью сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.
«
"Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ", — рассказал собеседник.
Снятые с помощью тепловизоры кадры пленения переданы в распоряжение РИА Новости.
Днем ранее стало известно о сдаче в плен у населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении украинского расчета операторов дронов.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на нескольких участках в регионе идут тяжелые бои. В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская область
 
 
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