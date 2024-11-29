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В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/dengi-1986503965.html
В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе
В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе - РИА Новости, 29.11.2024
В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе
Дональд Трамп сам сделает выбор, на что потратить более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для Украины, и этот выбор может не быть в ее пользу,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:39
2024-11-29T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп сам сделает выбор, на что потратить более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для Украины, и этот выбор может не быть в ее пользу, пишет The Times."Насколько известно, Пентагон исчерпал лимиты вооружений, которые он может передавать Украине ежемесячно без ущерба для боеспособности собственных вооруженных сил. Есть также логистические проблемы с доставкой оружия украинским войскам. Это значит, что Трамп сам сможет решать, как тратить оставшиеся средства", – говорится в материале.Отмечается, что вероятность того, что Трамп потратит деньги на решение внутренних проблем США, например проблему мигрантов, намного выше, чем шанс того, что Трамп продолжит поддержку Украины."Наверное, так быть не должно, но я не удивлюсь, если они решат потратить эти деньги на что-то другое", - упоминается в публикации.Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден
В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе

The Times: Трамп может использовать деньги для Украины в других целях

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп сам сделает выбор, на что потратить более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для Украины, и этот выбор может не быть в ее пользу, пишет The Times.
"Насколько известно, Пентагон исчерпал лимиты вооружений, которые он может передавать Украине ежемесячно без ущерба для боеспособности собственных вооруженных сил. Есть также логистические проблемы с доставкой оружия украинским войскам. Это значит, что Трамп сам сможет решать, как тратить оставшиеся средства", – говорится в материале.
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Отмечается, что вероятность того, что Трамп потратит деньги на решение внутренних проблем США, например проблему мигрантов, намного выше, чем шанс того, что Трамп продолжит поддержку Украины.
"Наверное, так быть не должно, но я не удивлюсь, если они решат потратить эти деньги на что-то другое", - упоминается в публикации.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.
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