https://ria.ru/20241129/dengi-1986503965.html

В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе

В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе - РИА Новости, 29.11.2024

В США раскрыли, что будет с деньгами на Украину при Трампе

Дональд Трамп сам сделает выбор, на что потратить более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для Украины, и этот выбор может не быть в ее пользу,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:39

2024-11-29T16:39

2024-11-29T16:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп сам сделает выбор, на что потратить более 6,5 миллиардов, выделенных администрацией Байдена для Украины, и этот выбор может не быть в ее пользу, пишет The Times."Насколько известно, Пентагон исчерпал лимиты вооружений, которые он может передавать Украине ежемесячно без ущерба для боеспособности собственных вооруженных сил. Есть также логистические проблемы с доставкой оружия украинским войскам. Это значит, что Трамп сам сможет решать, как тратить оставшиеся средства", – говорится в материале.Отмечается, что вероятность того, что Трамп потратит деньги на решение внутренних проблем США, например проблему мигрантов, намного выше, чем шанс того, что Трамп продолжит поддержку Украины."Наверное, так быть не должно, но я не удивлюсь, если они решат потратить эти деньги на что-то другое", - упоминается в публикации.Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.

https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден