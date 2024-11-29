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Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому* - РИА Новости, 29.11.2024
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Шоубиз
 
16:28 29.11.2024 (обновлено: 16:38 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/delo-1986492193.html
Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому*
Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому* - РИА Новости, 29.11.2024
Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому*
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на заочной приговор продюсеру Александру Роднянскому* за распространение фейков о российской армии, РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:28
2024-11-29T16:38
россия
шоубиз
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на заочной приговор продюсеру Александру Роднянскому* за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы в середине октября заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима.Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, происшествия, москва
Россия, Шоубиз, Происшествия, Москва
Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому*

Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Александр Роднянский*
Продюсер Александр Роднянский* - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Александр Роднянский*. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на заочной приговор продюсеру Александру Роднянскому* за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.
Олег Шеин* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов
22 ноября, 17:06
Басманный суд столицы в середине октября заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима.
Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Анатолий Белый* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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