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Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому*

Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому* - РИА Новости, 29.11.2024

Защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому*

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на заочной приговор продюсеру Александру Роднянскому* за распространение фейков о российской армии, РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:28

2024-11-29T16:28

2024-11-29T16:38

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на заочной приговор продюсеру Александру Роднянскому* за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы в середине октября заочно приговорил продюсера к 8,5 годам колонии общего режима.Роднянский* обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.Роднянский* был заочно арестован в мае 2023 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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россия, происшествия, москва