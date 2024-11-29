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По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков - РИА Новости, 29.11.2024
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06:48 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/dagestan-1986357334.html
По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков
По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков - РИА Новости, 29.11.2024
По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков
Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:48
2024-11-29T06:48
магомед магомедов
кизилюрт
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, под арестом оказались семь земельных участков от 312 до 10 тыс "квадратов", два помещения и пять зданий. По решению суда срок следствия ареста имущества продлили до февраля. По мнению следствия, основания для отмены или изменения обеспечительной меры на указанное имущество отсутствуют. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241129/ministr-1986356663.html
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магомед магомедов, кизилюрт, россия, происшествия
Магомед Магомедов, Кизилюрт, Россия, Происшествия

По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В деле экс-министра спорта Дагестана фигурирует вооруженное формирование
06:16
Согласно документам в распоряжении РИА Новости, под арестом оказались семь земельных участков от 312 до 10 тыс "квадратов", два помещения и пять зданий. По решению суда срок следствия ареста имущества продлили до февраля.
По мнению следствия, основания для отмены или изменения обеспечительной меры на указанное имущество отсутствуют.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев.
Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.

* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Магомед МагомедовКизилюртРоссияПроисшествия
 
 
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