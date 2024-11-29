https://ria.ru/20241129/dagestan-1986357334.html
По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков
По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков - РИА Новости, 29.11.2024
По делу экс-министра спорта Дагестана арестовали семь земельных участков
Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:48
2024-11-29T06:48
2024-11-29T06:48
магомед магомедов
кизилюрт
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Согласно документам в распоряжении РИА Новости, под арестом оказались семь земельных участков от 312 до 10 тыс "квадратов", два помещения и пять зданий. По решению суда срок следствия ареста имущества продлили до февраля. По мнению следствия, основания для отмены или изменения обеспечительной меры на указанное имущество отсутствуют. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241129/ministr-1986356663.html
https://ria.ru/20241129/dagestan-1986354213.html
кизилюрт
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магомед магомедов, кизилюрт, россия, происшествия
Магомед Магомедов, Кизилюрт, Россия, Происшествия
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Несколько земельных участков, зданий и помещений арестованы в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова*, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Согласно документам в распоряжении РИА Новости, под арестом оказались семь земельных участков от 312 до 10 тыс "квадратов", два помещения и пять зданий. По решению суда срок следствия ареста имущества продлили до февраля.
По мнению следствия, основания для отмены или изменения обеспечительной меры на указанное имущество отсутствуют.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Вместе с Магомедовым* по делу проходит руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбег Махачев.
Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.