https://ria.ru/20241129/dagestan-1986354213.html

Министерство спорта Дагестана признано потерпевшим по делу Магомедова*

Министерство спорта Дагестана признано потерпевшим по делу Магомедова* - РИА Новости, 29.11.2024

Министерство спорта Дагестана признано потерпевшим по делу Магомедова*

Министерство по физической культуре и спорту Дагестана признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела бывших министра спорта республики Магомеда... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T04:22

2024-11-29T04:22

2024-11-29T04:23

россия

кизилюрт

магомед магомедов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министерство по физической культуре и спорту Дагестана признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела бывших министра спорта республики Магомеда Магомедова* и руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбега Махачева, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. "В ходе расследования уголовного дела признаны потерпевшими министерство по физической культуре и спорту", - сказано в документах. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html

https://ria.ru/20241129/dagestan-1986352924.html

россия

кизилюрт

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россия, кизилюрт, магомед магомедов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)