https://ria.ru/20241129/dagestan-1986352924.html

Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили

Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили - РИА Новости, 29.11.2024

Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили

Срок предварительного следствия по делу бывших министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова* и руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:36

2024-11-29T03:36

2024-11-29T03:36

россия

кизилюрт

москва

магомед магомедов

матросская тишина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывших министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова* и руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбега Махачева продлен до февраля 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяца 00 суток, то есть до 14 февраля 2025 года", - сказано в документах. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Летом источник РИА Новости сообщал, что Магомедов* нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html

https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html

https://ria.ru/20241122/delo-1985280590.html

россия

кизилюрт

москва

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россия, кизилюрт, москва, магомед магомедов, матросская тишина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)