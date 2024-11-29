Рейтинг@Mail.ru
Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/dagestan-1986352924.html
Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили
Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили - РИА Новости, 29.11.2024
Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили
Срок предварительного следствия по делу бывших министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова* и руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T03:36
2024-11-29T03:36
россия
кизилюрт
москва
магомед магомедов
матросская тишина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965781812_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_b527017e58df7571b80dea4a387d01c7.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывших министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова* и руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбега Махачева продлен до февраля 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. "Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяца 00 суток, то есть до 14 февраля 2025 года", - сказано в документах. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Летом источник РИА Новости сообщал, что Магомедов* нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет. Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html
https://ria.ru/20241112/dagestan-1983362814.html
https://ria.ru/20241122/delo-1985280590.html
россия
кизилюрт
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965781812_130:0:1551:1066_1920x0_80_0_0_f615b9ef19800537e1641badae993aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кизилюрт, москва, магомед магомедов, матросская тишина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Кизилюрт, Москва, Магомед Магомедов, Матросская тишина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Срок следствия по делу экс-министра спорта Дагестана продлили

Срок следствия по делу экс-главы минспорта Дагестана продлен до февраля

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"Магомед Магомедов
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"
Магомед Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу бывших министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова* и руководителя управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта республики Халитбега Махачева продлен до февраля 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В конце октября Магомедов*, обвиняемый в содействии терроризму, был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по подозрению во взятке
11 ноября, 14:18
"Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном порядке, последний раз первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяца 00 суток, то есть до 14 февраля 2025 года", - сказано в документах.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов* был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован столичным судом. Позже, помимо обвинения в растрате, Магомедову* вменили содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Сына экс-главы района Дагестана внесли в перечень террористов
12 ноября, 17:40
Летом источник РИА Новости сообщал, что Магомедов* нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет.
Магомедов* возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Экс-заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа в зале суда. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Экс-заммэра Нижнего Новгорода арестовали по делу о мошенничестве
22 ноября, 20:28
 
РоссияКизилюртМоскваМагомед МагомедовМатросская тишинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала