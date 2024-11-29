https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986397427.html

Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку

Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку - РИА Новости, 29.11.2024

Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку

В 2024 году машиностроители из Чувашской Республики поставили первые трактора в Африку, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:04

2024-11-29T12:04

2024-11-29T12:04

чувашская республика (чувашия)

африка

узбекистан

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2024 году машиностроители из Чувашской Республики поставили первые трактора в Африку, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев. "Объемы производства наших тракторостроителей выросли более чем в пять раз за четыре года. За последние годы мы существенно приросли, и теперь уже обеспечиваем полностью наших потребителей. В этом году выходим на другие страны. Эти трактора уже были представлены в Узбекистане в рамках "Иннопром. Центральная Азия", – отметил Николаев. Также глава региона подчеркнул, что аналогов в РФ чувашские трактора не имеют. "В 2022 году мы потеряли европейские страны. Сейчас по количеству у нас столько же партнеров в других странах. У нас было где-то около 90 стран. Сейчас тоже примерно столько же, но объемы торговли выросли в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом", – сообщил Николаев. По словам главы Чувашской Республики, основной экспортный товар – это продукция машиностроения. Следующую ступеньку занимают химическая промышленность и товары сельского хозяйства.

https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986391820.html

https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986230369.html

чувашская республика (чувашия)

африка

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чувашская республика (чувашия), африка, узбекистан, олег николаев (политик)