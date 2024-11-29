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Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку - РИА Новости, 29.11.2024
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12:04 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986397427.html
Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку
Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку - РИА Новости, 29.11.2024
Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку
В 2024 году машиностроители из Чувашской Республики поставили первые трактора в Африку, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:04
2024-11-29T12:04
чувашская республика (чувашия)
африка
узбекистан
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2024 году машиностроители из Чувашской Республики поставили первые трактора в Африку, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев. "Объемы производства наших тракторостроителей выросли более чем в пять раз за четыре года. За последние годы мы существенно приросли, и теперь уже обеспечиваем полностью наших потребителей. В этом году выходим на другие страны. Эти трактора уже были представлены в Узбекистане в рамках "Иннопром. Центральная Азия", – отметил Николаев. Также глава региона подчеркнул, что аналогов в РФ чувашские трактора не имеют. "В 2022 году мы потеряли европейские страны. Сейчас по количеству у нас столько же партнеров в других странах. У нас было где-то около 90 стран. Сейчас тоже примерно столько же, но объемы торговли выросли в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом", – сообщил Николаев. По словам главы Чувашской Республики, основной экспортный товар – это продукция машиностроения. Следующую ступеньку занимают химическая промышленность и товары сельского хозяйства.
https://ria.ru/20241129/chuvashija-1986391820.html
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чувашская республика (чувашия)
африка
узбекистан
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чувашская республика (чувашия), африка, узбекистан, олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Африка, Узбекистан, Олег Николаев (политик)
Николаев: первые чувашские трактора ушли на экспорт в Африку

Республика Чувашия начала поставки тракторов, произведенных в регионе, в Африку

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В 2024 году машиностроители из Чувашской Республики поставили первые трактора в Африку, сообщил в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев.
"Объемы производства наших тракторостроителей выросли более чем в пять раз за четыре года. За последние годы мы существенно приросли, и теперь уже обеспечиваем полностью наших потребителей. В этом году выходим на другие страны. Эти трактора уже были представлены в Узбекистане в рамках "Иннопром. Центральная Азия", – отметил Николаев.
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Также глава региона подчеркнул, что аналогов в РФ чувашские трактора не имеют.
"В 2022 году мы потеряли европейские страны. Сейчас по количеству у нас столько же партнеров в других странах. У нас было где-то около 90 стран. Сейчас тоже примерно столько же, но объемы торговли выросли в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом", – сообщил Николаев.
По словам главы Чувашской Республики, основной экспортный товар – это продукция машиностроения. Следующую ступеньку занимают химическая промышленность и товары сельского хозяйства.
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Чувашская Республика (Чувашия)АфрикаУзбекистанОлег Николаев (политик)
 
 
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