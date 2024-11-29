https://ria.ru/20241129/chemodanchik-1986351824.html

Россиянам дали совет, как пережить катаклизм

Россиянам дали совет, как пережить катаклизм - РИА Новости, 29.11.2024

Россиянам дали совет, как пережить катаклизм

Заранее укомплектованный "тревожный чемоданчик" поможет обеспечить автономное существование человека в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T03:02

2024-11-29T03:02

2024-11-29T05:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заранее укомплектованный "тревожный чемоданчик" поможет обеспечить автономное существование человека в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей, сообщает МЧС России. "Под "тревожным чемоданчиком" принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Правильно укомплектованный "тревожный чемоданчик" может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой", — говорится в рекомендациях на официальном сайте министерства. Минимальный набор "тревожного чемоданчика" рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию, пояснили в ведомстве. "Период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от , вероятности возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким образом, в каждом конкретном случае "тревожный чемоданчик" комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека", — подчеркивается в документе. Строгих рекомендаций по комплектованию "тревожного чемоданчика" нет, но лучше всего следовать туристическому правилу — легкие предметы и предметы первой необходимости: аптечка, фонарик, нож, сменное белье, еда. Для защиты содержимого от влаги надо использовать вакуумные пакеты с зажимом. Также перед укладкой вещи можно упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем. "Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение предметами первой необходимости и продуктами питания на двое-трое суток, скорее всего, не будет большой проблемой", — отмечают спасатели.МЧС советует обязательно держать дома "тревожный чемоданчик" в случаях проживания в зонах возможных землетрясений, цунами, часто повторяющихся серьезных наводнений, площадных лесных пожаров, работы предприятий с вредными веществами, а также в районах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.

https://ria.ru/20241127/mchs-1985909511.html

https://ria.ru/20241115/mchs-1983865067.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия