Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией
Правительство Чада разорвало соглашение о военном сотрудничестве с Францией
© AP Photo / Christophe Petit TessonСтолица Чада Нджамена
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
Столица Чада Нджамена. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщил МИД африканской страны.
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"Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, опубликованном в официальном аккаунте МИД Чада в социальных сетях.
Власти Чада выразили благодарность Франции за сотрудничество и заявили о готовности продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.
В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность.
В сентябре прошлого года парламент Чада потребовал вывода французских военных из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.
В январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.