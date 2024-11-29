https://ria.ru/20241129/chad-1986350480.html

Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией - РИА Новости, 29.11.2024

Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщил МИД африканской страны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:12

2024-11-29T02:12

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщил МИД африканской страны. "Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, опубликованном в официальном аккаунте МИД Чада в социальных сетях. Власти Чада выразили благодарность Франции за сотрудничество и заявили о готовности продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность.В сентябре прошлого года парламент Чада потребовал вывода французских военных из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.В январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.

https://ria.ru/20240909/vengriya-1971706182.html

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