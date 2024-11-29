Рейтинг@Mail.ru
Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 29.11.2024 (обновлено: 03:49 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/chad-1986350480.html
Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией
Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией - РИА Новости, 29.11.2024
Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией
Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщил МИД африканской страны. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:12
2024-11-29T03:49
чад
франция
в мире
республика чад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930070113_0:47:3208:1852_1920x0_80_0_0_273837d997ac93383d387a4cb79a649e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщил МИД африканской страны. "Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, опубликованном в официальном аккаунте МИД Чада в социальных сетях. Власти Чада выразили благодарность Франции за сотрудничество и заявили о готовности продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность.В сентябре прошлого года парламент Чада потребовал вывода французских военных из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.В январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.
https://ria.ru/20240909/vengriya-1971706182.html
чад
франция
республика чад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930070113_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_3d3c4ca2795bca421bfe3320c6948d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чад, франция, в мире, республика чад
Чад, Франция, В мире, Республика Чад
Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Правительство Чада разорвало соглашение о военном сотрудничестве с Францией

© AP Photo / Christophe Petit TessonСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
Столица Чада Нджамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, сообщил МИД африканской страны.
«
"Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой", - говорится в коммюнике, опубликованном в официальном аккаунте МИД Чада в социальных сетях.
Власти Чада выразили благодарность Франции за сотрудничество и заявили о готовности продолжать конструктивный диалог в поисках новых форм партнерства.
В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность.
В сентябре прошлого года парламент Чада потребовал вывода французских военных из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо.
В январе 2024 года в Москве состоялись официальные встречи президентов России и Чада, а также глав военных ведомств с целью совершенствования межведомственного взаимодействия двух стран.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Венгрия хочет отдать свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо Украины
9 сентября, 21:50
 
ЧадФранцияВ миреРеспублика Чад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала