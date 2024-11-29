https://ria.ru/20241129/buryatiya-1986354685.html

В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды

В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды - РИА Новости, 29.11.2024

В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды

Более 80 тысяч школьников из Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов Бурятии и города Улан-Удэ перешли на дистанционный формат... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T04:43

2024-11-29T04:43

2024-11-29T04:43

прибайкальский район

улан-удэ

россия

гидрометцентр

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg

УЛАН-УДЭ, 29 ноя - РИА Новости. Более 80 тысяч школьников из Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов Бурятии и города Улан-Удэ перешли на дистанционный формат обучения из-за аномальной погоды в регионе, где сперва начался снегопад, который из-за плюсовых температур перешел в дождь, сообщила пресс-служба правительства региона. "В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тысяч учеников", - говорится в сообщении. Жителей столицы и районов призвали не пользоваться личным транспортом. По данным пресс-службы, из-за аномально теплой погоды для ноября идет обильное таяние снега и затем намерзание льда. "Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, на федеральных и региональных дорогах подрядные организации также перешли в усиленный режим работы, дежурят экипажи ГИБДД", - отметили в пресс-службе. В среду в Бурятии начался снегопад, который из-за плюсовых температур перешел в дождь. Дороги во многих районах и столице республики превратились в лед. По данным Гидрометцентра России, за 12 часов в регионе выпало 13 миллиметров осадков при месячной норме в 8-15 миллиметров. В пятницу, по данным метеорологов, в Бурятии сохранится плюсовая температура.

https://ria.ru/20241128/stafilokokk-1986229257.html

https://ri.ria.ru/20241126/nauka-1985592609.html

прибайкальский район

улан-удэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

прибайкальский район, улан-удэ, россия, гидрометцентр, гибдд мвд рф