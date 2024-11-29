https://ria.ru/20241129/buryatiya-1986354685.html
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды - РИА Новости, 29.11.2024
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды
Более 80 тысяч школьников из Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов Бурятии и города Улан-Удэ перешли на дистанционный формат... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T04:43
2024-11-29T04:43
2024-11-29T04:43
прибайкальский район
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УЛАН-УДЭ, 29 ноя - РИА Новости. Более 80 тысяч школьников из Мухоршибирского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов Бурятии и города Улан-Удэ перешли на дистанционный формат обучения из-за аномальной погоды в регионе, где сперва начался снегопад, который из-за плюсовых температур перешел в дождь, сообщила пресс-служба правительства региона. "В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тысяч учеников", - говорится в сообщении. Жителей столицы и районов призвали не пользоваться личным транспортом. По данным пресс-службы, из-за аномально теплой погоды для ноября идет обильное таяние снега и затем намерзание льда. "Все коммунальные службы работают в усиленном режиме, на федеральных и региональных дорогах подрядные организации также перешли в усиленный режим работы, дежурят экипажи ГИБДД", - отметили в пресс-службе. В среду в Бурятии начался снегопад, который из-за плюсовых температур перешел в дождь. Дороги во многих районах и столице республики превратились в лед. По данным Гидрометцентра России, за 12 часов в регионе выпало 13 миллиметров осадков при месячной норме в 8-15 миллиметров. В пятницу, по данным метеорологов, в Бурятии сохранится плюсовая температура.
https://ria.ru/20241128/stafilokokk-1986229257.html
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прибайкальский район, улан-удэ, россия, гидрометцентр, гибдд мвд рф
Прибайкальский район, Улан-Удэ, Россия, Гидрометцентр, ГИБДД МВД РФ
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды
В Бурятии более 80 тысяч школьников перевели на дистант из-за аномальной погоды