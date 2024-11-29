https://ria.ru/20241129/bron-1986585170.html

На Украине инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации

На Украине инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации - РИА Новости, 29.11.2024

На Украине инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации

Госбюро расследований Украины подозревает ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или трудоустроил на... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T23:37

2024-11-29T23:37

2024-11-29T23:45

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госбюро расследований Украины подозревает ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или трудоустроил на критически важные предприятия 454 военнообязанных мужчин, что позволило им уклониться от мобилизации. "Работники госбюро ... разоблачили ведущего инженера одного из филиалов государственного предприятия, принадлежащего к критической инфраструктуре в энергетической сфере, на оформлении липового бронирования военнообязанных мужчин… Были подделаны документы в отношении работников 12 предприятий, в целом по 454 гражданам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным госбюро, инженер изготовлял фальшивые выписки из приказов минобороны, куда вносил ложную информацию о том, что определенные граждане якобы работают на предприятиях критической инфраструктуры. В дальнейшем "липовые" документы давали им право на отсрочку на полгода. Кроме того утверждается, что подозреваемый изготовлял документы относительно принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного, а также по бронированию их работников. Свои услуги он оценивал от 200 до 2 тысяч долларов. Инженеру, чье имя не называется, предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ. Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления соучастников, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20241128/lvov-1986342370.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире