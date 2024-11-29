https://ria.ru/20241129/britaniya-1986357049.html
Глава минтранса Британии была осуждена за мошенничество, сообщил Sky News
Глава минтранса Британии была осуждена за мошенничество, сообщил Sky News - РИА Новости, 29.11.2024
Глава минтранса Британии была осуждена за мошенничество, сообщил Sky News
Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг была десять лет назад осуждена за мошенничество, сообщает телеканал Sky News, который получил признание самого... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:41
2024-11-29T06:41
2024-11-29T06:41
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг была десять лет назад осуждена за мошенничество, сообщает телеканал Sky News, который получил признание самого политика. Как стало известно телеканалу, Хейг предстала перед магистратским судом за полгода до всеобщих выборов 2015 года, после того как ложно сообщила полицейским о краже своего мобильного телефона. По словам Хейг, в 2013 году ее "ограбили во время ночной прогулки". Она сообщила о случившемся в полицию и предоставила список предметов, которые, по ее мнению, были похищены, включая рабочий мобильный телефон. Как утверждает Хейг, она случайно обнаружила, что старый телефон не был украден. Этот включенный аппарат привлек внимание полиции, и будущего министра вызвали на допрос. Глава минтранса заявляет, что не извлекла из своей ошибки никакой выгоды. Однако два источника утверждают, что она написала ложное заявление, поскольку хотела получить более современный рабочий телефон, который в то время распространялся среди ее коллег. В свои 37 лет Хейг - самый молодой министр в кабинете лейбористов. Как сообщает телеканал, ее судимость теперь классифицируется как "погашенная".
https://ria.ru/20241127/britanija-1985906222.html
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великобритания, в мире
Глава минтранса Британии была осуждена за мошенничество, сообщил Sky News
Sky News: главу минтранса Британии десять лет назад осудили за мошенничество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг была десять лет назад осуждена за мошенничество, сообщает
телеканал Sky News, который получил признание самого политика.
Как стало известно телеканалу, Хейг предстала перед магистратским судом за полгода до всеобщих выборов 2015 года, после того как ложно сообщила полицейским о краже своего мобильного телефона.
По словам Хейг, в 2013 году ее "ограбили во время ночной прогулки". Она сообщила о случившемся в полицию и предоставила список предметов, которые, по ее мнению, были похищены, включая рабочий мобильный телефон.
Как утверждает Хейг, она случайно обнаружила, что старый телефон не был украден. Этот включенный аппарат привлек внимание полиции, и будущего министра вызвали на допрос.
Глава минтранса заявляет, что не извлекла из своей ошибки никакой выгоды. Однако два источника утверждают, что она написала ложное заявление, поскольку хотела получить более современный рабочий телефон, который в то время распространялся среди ее коллег.
В свои 37 лет Хейг - самый молодой министр в кабинете лейбористов. Как сообщает телеканал, ее судимость теперь классифицируется как "погашенная".