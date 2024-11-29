https://ria.ru/20241129/bpla-1986581547.html
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:55
2024-11-29T22:55
2024-11-29T22:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289c06856909aaa2232edf30f0e427b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило об опасности атаки БПЛА в регионе в 22.28 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства. В то же время губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки БПЛА. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241129/zelenskij-1986565442.html
https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html
белгородская область
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46dd42fb4c80201f2434c174ffc0fbd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников