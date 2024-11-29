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В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bpla-1986581547.html
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T22:55
2024-11-29T22:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило об опасности атаки БПЛА в регионе в 22.28 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства. В то же время губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки БПЛА. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241129/zelenskij-1986565442.html
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белгородская область
курская область
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белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов.
Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило об опасности атаки БПЛА в регионе в 22.28 мск.
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"РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В то же время губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки БПЛА.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКурская областьАлексей Смирнов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраина
 
 
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