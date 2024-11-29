https://ria.ru/20241129/bpla-1986581547.html

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:55

2024-11-29T22:55

2024-11-29T22:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

алексей смирнов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях, сообщают власти регионов. Главное управление МЧС по Белгородской области сообщило об опасности атаки БПЛА в регионе в 22.28 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства. В то же время губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил об опасности атаки БПЛА. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241129/zelenskij-1986565442.html

https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html

белгородская область

курская область

россия

украина

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белгородская область, курская область, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина