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В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства
В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства - РИА Новости, 29.11.2024
В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства
Обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:50
2024-11-29T14:50
2024-11-29T15:02
ростовская область
происшествия
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь попросил всех, кто обнаружит такие опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112."К месту прибудут оперативные дежурные службы. Будьте, пожалуйста, внимательны", - предупредил он.
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986358895.html
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ростовская область, происшествия, юрий слюсарь
Ростовская область, Происшествия, Юрий Слюсарь
В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства
В Ростовской области находят БПЛА с элементами взрывного устройства