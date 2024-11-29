https://ria.ru/20241129/bpla-1986459526.html

В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства

В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства - РИА Новости, 29.11.2024

В Ростовской области нашли БПЛА с элементами взрывного устройства

Обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:50

2024-11-29T14:50

2024-11-29T15:02

ростовская область

происшествия

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства находят за пределами населенных пунктов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели", - написал он в Telegram-канале.Слюсарь попросил всех, кто обнаружит такие опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112."К месту прибудут оперативные дежурные службы. Будьте, пожалуйста, внимательны", - предупредил он.

https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986358895.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, происшествия, юрий слюсарь