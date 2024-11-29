Боррель признал, что конфликт на Украине закончится при прекращении помощи
Боррель заявил, что конфликт на Украине быстро закончится при прекращении помощи
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МАДРИД, 29 ноя - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что прекращение помощи Киеву является единственным способом быстро положить конец конфликту на Украине в интервью радиостанции RNE.
"Все вокруг говорят о том, что думает (выигравший выборы президента США Дональд - ред.) Трамп, когда собирается быстро положить конец войне. Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем. Это был бы быстрый, но глубоко несправедливый и драматический способ закончить войну", - сказал глава дипломатии ЕС, чьи полномочия истекают в ноябре.
Кроме того, Боррель, на смену которого придет эстонка Кая Каллас, заявил, что мир живет гораздо хуже, чем пять лет назад, и предупредил, что "мы должны проснуться, встать и приступить к работе", так как "сейчас трудные времена, и положение Европы неустойчиво".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.