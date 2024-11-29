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Боррель прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем
Боррель прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем - РИА Новости, 29.11.2024
Боррель прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает перемирие, заключенное между Ливаном и Израилем, очень хрупким. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:47
2024-11-29T14:47
2024-11-29T14:47
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МАДРИД, 29 ноя - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает перемирие, заключенное между Ливаном и Израилем, очень хрупким. "Я был в Ливане пять дней назад, когда заключалось перемирие и велись переговоры. Вчера уже были отдельные обстрелы на юге. Это очень хрупкое перемирие. Израиль, поддерживаемый США, оставляет за собой право вмешаться (возобновлять военные действия - ред.)", - сказал глава дипломатии ЕС, чьи полномочия истекают в ноябре 2024 года, в интервью радиостанции RNE. Кроме того, глава дипломатии ЕС признался, что покидает Брюссель "с огромным разочарованием от того, что не смог остановить эту бойню (в секторе Газа - ред.)". По его словам, "единственное, что можно сделать, - это оказать давление на Израиль". Израильская армия второй день продолжает нарушать соглашение о прекращении огня вступившее в силу в 4.00 утра среды. В четверг израильский беспилотники атаковали машину в пограничном поселении Маркаба. При этом израильская боевая авиация систематически нарушает воздушное пространство Ливана, а разведывательные беспилотники не покидают Южный Ливан.
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в мире, ливан, израиль, сша, жозеп боррель, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Боррель прокомментировал перемирие между Ливаном и Израилем
Боррель назвал перемирие между Ливаном и Израилем очень хрупким