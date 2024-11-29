https://ria.ru/20241129/bilety-1986560139.html

Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов

Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов - РИА Новости, 29.11.2024

Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов

Новые правила продажи билетов по документам, удостоверяющим личность покупателя, помогут лучше контролировать процесс продажи билетов, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:13

2024-11-29T19:13

2024-11-29T19:13

культура

москва

ирина апексимова

россия

театр на таганке

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые правила продажи билетов по документам, удостоверяющим личность покупателя, помогут лучше контролировать процесс продажи билетов, заявила РИА Новости директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова. "Новые правила помогут лучше контролировать процесс продажи билетов. Нельзя исключать, что для полного перехода на новую систему потребуется время. Однако, мы надеемся, что работа в новом режиме никак не повлияет на стабильность театра", - рассказала Апексимова. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные департаменту культуры Москвы, мероприятия в которых пройдут с 15 марта 2025 года, в рамках пилотного проекта можно купить только по документам, удостоверяющим личность покупателя. До 15 марта 2025 года можно посещать культурные мероприятия в учреждениях - участниках пилотного проекта по старым правилам. В случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не придется предъявлять документ на входе в учреждение Пилотный проект будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.

https://ria.ru/20241122/tsiskaridze-1985228383.html

https://ria.ru/20241125/teatr-1985553046.html

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москва, ирина апексимова, россия, театр на таганке, общество