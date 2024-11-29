Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов
Апексимова: новые правила продажи билетов помогут лучше контролировать процесс
© предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеИрина Апексимова
© предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Ирина Апексимова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые правила продажи билетов по документам, удостоверяющим личность покупателя, помогут лучше контролировать процесс продажи билетов, заявила РИА Новости директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова.
"Новые правила помогут лучше контролировать процесс продажи билетов. Нельзя исключать, что для полного перехода на новую систему потребуется время. Однако, мы надеемся, что работа в новом режиме никак не повлияет на стабильность театра", - рассказала Апексимова.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные департаменту культуры Москвы, мероприятия в которых пройдут с 15 марта 2025 года, в рамках пилотного проекта можно купить только по документам, удостоверяющим личность покупателя. До 15 марта 2025 года можно посещать культурные мероприятия в учреждениях - участниках пилотного проекта по старым правилам. В случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не придется предъявлять документ на входе в учреждение
Пилотный проект будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.