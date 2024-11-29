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Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов - РИА Новости, 29.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:13 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bilety-1986560139.html
Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов
Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов - РИА Новости, 29.11.2024
Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов
Новые правила продажи билетов по документам, удостоверяющим личность покупателя, помогут лучше контролировать процесс продажи билетов, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:13
2024-11-29T19:13
культура
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ирина апексимова
россия
театр на таганке
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые правила продажи билетов по документам, удостоверяющим личность покупателя, помогут лучше контролировать процесс продажи билетов, заявила РИА Новости директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова. "Новые правила помогут лучше контролировать процесс продажи билетов. Нельзя исключать, что для полного перехода на новую систему потребуется время. Однако, мы надеемся, что работа в новом режиме никак не повлияет на стабильность театра", - рассказала Апексимова. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные департаменту культуры Москвы, мероприятия в которых пройдут с 15 марта 2025 года, в рамках пилотного проекта можно купить только по документам, удостоверяющим личность покупателя. До 15 марта 2025 года можно посещать культурные мероприятия в учреждениях - участниках пилотного проекта по старым правилам. В случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не придется предъявлять документ на входе в учреждение Пилотный проект будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.
https://ria.ru/20241122/tsiskaridze-1985228383.html
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москва, ирина апексимова, россия, театр на таганке, общество
Культура, Москва, Ирина Апексимова, Россия, Театр на Таганке, Общество
Директор театра на Таганке рассказала о новых правилах продажи билетов

Апексимова: новые правила продажи билетов помогут лучше контролировать процесс

© предоставлено пресс-службой Театра на ТаганкеИрина Апексимова
Ирина Апексимова - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© предоставлено пресс-службой Театра на Таганке
Ирина Апексимова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Новые правила продажи билетов по документам, удостоверяющим личность покупателя, помогут лучше контролировать процесс продажи билетов, заявила РИА Новости директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова.
"Новые правила помогут лучше контролировать процесс продажи билетов. Нельзя исключать, что для полного перехода на новую систему потребуется время. Однако, мы надеемся, что работа в новом режиме никак не повлияет на стабильность театра", - рассказала Апексимова.
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22 ноября, 16:06
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что билеты в театры и на концертные площадки, подведомственные департаменту культуры Москвы, мероприятия в которых пройдут с 15 марта 2025 года, в рамках пилотного проекта можно купить только по документам, удостоверяющим личность покупателя. До 15 марта 2025 года можно посещать культурные мероприятия в учреждениях - участниках пилотного проекта по старым правилам. В случае, если на мероприятие после 15 марта билет уже приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не придется предъявлять документ на входе в учреждение
Пилотный проект будет действовать в 63 театрах и на 36 концертных площадках. Новые правила продажи билетов позволяют идентифицировать покупателя и не дают возможность передать билет другому лицу. Пилотный проект продлится до конца 2025 года.
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КультураМоскваИрина АпексимоваРоссияТеатр на ТаганкеОбщество
 
 
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