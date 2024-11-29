https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351510.html

В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА

В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024

В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА

При отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области есть повреждения частных жилых домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:47

2024-11-29T02:47

2024-11-29T02:47

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

каменский район

тарасовский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. При отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области есть повреждения частных жилых домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Слюсарь ранее заявил, что на данные момент на территории региона уничтожено и подавлено 30 БПЛА. "В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме, погибших и пострадавших, по его словам, тоже нет. Врио губернатора добавил, что на место ЧП выехали оперативные дежурные службы. "Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении", - добавил он.

https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986130251.html

ростовская область

каменский район

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происшествия, ростовская область, каменский район, тарасовский район, юрий слюсарь