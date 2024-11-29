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В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:47 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351510.html
В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА
В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА
При отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области есть повреждения частных жилых домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:47
2024-11-29T02:47
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
каменский район
тарасовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. При отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области есть повреждения частных жилых домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Слюсарь ранее заявил, что на данные момент на территории региона уничтожено и подавлено 30 БПЛА. "В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме, погибших и пострадавших, по его словам, тоже нет. Врио губернатора добавил, что на место ЧП выехали оперативные дежурные службы. "Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении", - добавил он.
https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html
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ростовская область
каменский район
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происшествия, ростовская область, каменский район, тарасовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Каменский район, Тарасовский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области рассказали о повреждениях при отражении атаки БПЛА

При отражении атаки БПЛА в Ростовской области повреждены частные дома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. При отражении массированной атаки БПЛА в Ростовской области есть повреждения частных жилых домов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Слюсарь ранее заявил, что на данные момент на территории региона уничтожено и подавлено 30 БПЛА.
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"В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме, погибших и пострадавших, по его словам, тоже нет.
Врио губернатора добавил, что на место ЧП выехали оперативные дежурные службы.
"Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьКаменский районТарасовский районЮрий Слюсарь
 
 
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