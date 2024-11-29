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В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 29.11.2024 (обновлено: 02:45 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/bespilotniki-1986351196.html
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.11.2024
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников
Средства РЭБ и ПВО подавили и уничтожили 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:30
2024-11-29T02:45
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Средства РЭБ и ПВО подавили и уничтожили 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА", — написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.Пострадавших при атаке, по словам врио губернатора, нет. В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля пустого частного дома, в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбиты стекла в жилом доме.На место ЧП направили оперативные службы.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986136162.html
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ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников

ПВО в Ростовской области уничтожила 30 украинских беспилотников

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Средства РЭБ и ПВО подавили и уничтожили 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«
"Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА", — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.
Пострадавших при атаке, по словам врио губернатора, нет. В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля пустого частного дома, в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбиты стекла в жилом доме.
На место ЧП направили оперативные службы.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Вчера, 07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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