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В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.11.2024
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников
Средства РЭБ и ПВО подавили и уничтожили 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:30
2024-11-29T02:30
2024-11-29T02:45
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Средства РЭБ и ПВО подавили и уничтожили 30 БПЛА на северо-западе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА", — написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.Пострадавших при атаке, по словам врио губернатора, нет. В хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля пустого частного дома, в слободе Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье разбиты стекла в жилом доме.На место ЧП направили оперативные службы.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986136162.html
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ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку 30 украинских беспилотников
ПВО в Ростовской области уничтожила 30 украинских беспилотников