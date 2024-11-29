https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html

В Брянской области сбили еще один БПЛА

В Брянской области сбили еще один БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024

В Брянской области сбили еще один БПЛА

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T00:45

2024-11-29T00:45

2024-11-29T00:45

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В ночь на пятницу Богомаз уже сообщал о двух сбитых силами ПВО беспилотниках самолетного типа, пострадавших и разрушений не было. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Также Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986132065.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия