https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986347321.html
В Брянской области сбили еще один БПЛА
В Брянской области сбили еще один БПЛА - РИА Новости, 29.11.2024
В Брянской области сбили еще один БПЛА
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:45
2024-11-29T00:45
2024-11-29T00:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В ночь на пятницу Богомаз уже сообщал о двух сбитых силами ПВО беспилотниках самолетного типа, пострадавших и разрушений не было. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении. Также Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986132065.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Брянской области сбили еще один БПЛА
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще один БПЛА ВСУ