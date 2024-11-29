https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986346746.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Алесандр Богомаз. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T00:27

2024-11-29T00:27

2024-11-29T00:27

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Алесандр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986130251.html

брянская область

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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)