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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:27 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bespilotnik-1986346746.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 29.11.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Алесандр Богомаз. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:27
2024-11-29T00:27
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Алесандр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986130251.html
брянская область
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Богомаз: ПВО уничтожили в Брянской области два беспилотника самолетного типа

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramСбитый БПЛА ВСУ в Астраханской области
Сбитый БПЛА ВСУ в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Сбитый БПЛА ВСУ в Астраханской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Алесандр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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