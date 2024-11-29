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Белоусов рассказал о целях договора с КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
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10:29 29.11.2024 (обновлено: 14:46 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/belousov-1986381526.html
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР - РИА Новости, 29.11.2024
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:29
2024-11-29T14:46
россия
пхеньян
андрей белоусов
владимир путин
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 29 ноя — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны Андрей Белоусов, находящийся с визитом в Пхеньяне."Он (договор. — Прим. ред.) призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", — сказал Белоусов на переговорах с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем. При этом министр обороны России отметил, что ключевую роль в укреплении двусторонних отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран. По его оценке, итоги встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление "к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки". Белоусов также поблагодарил за приглашение и гостеприимство и поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства, которое состоялось в октябре.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
https://ria.ru/20241129/belousov-1986380038.html
https://ria.ru/20241105/peskov-1981903164.html
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россия, пхеньян, андрей белоусов, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Пхеньян, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Белоусов рассказал о целях договора с КНДР

Белоусов: договор о партнерстве с КНДР направлен на снижение риска новой войны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года
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ПХЕНЬЯН, 29 ноя — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны Андрей Белоусов, находящийся с визитом в Пхеньяне.
"Он (договор. — Прим. ред.) призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", — сказал Белоусов на переговорах с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне. 29 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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При этом министр обороны России отметил, что ключевую роль в укреплении двусторонних отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.
По его оценке, итоги встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление "к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки".
Белоусов также поблагодарил за приглашение и гостеприимство и поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства, которое состоялось в октябре.
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.
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