Белоусов рассказал о целях договора с КНДР
Белоусов: договор о партнерстве с КНДР направлен на снижение риска новой войны
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи в Пхеньяне. 29 ноября 2024 года
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ПХЕНЬЯН, 29 ноя — РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны Андрей Белоусов, находящийся с визитом в Пхеньяне.
"Он (договор. — Прим. ред.) призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", — сказал Белоусов на переговорах с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем.
При этом министр обороны России отметил, что ключевую роль в укреплении двусторонних отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.
По его оценке, итоги встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление "к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки".
Белоусов также поблагодарил за приглашение и гостеприимство и поздравил коллегу с назначением на должность главы военного ведомства, которое состоялось в октябре.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписали Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. Документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также стремления к установлению справедливого многополярного миропорядка.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН. Как заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, договор не предполагает создания военного союза.