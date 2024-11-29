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На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.11.2024
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00:39 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/bashkiriya-1986347193.html
На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение
На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.11.2024
На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Башкортостане, где горела лакокрасочная продукция, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T00:39
2024-11-29T00:39
происшествия
россия
уфа
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Башкортостане, где горела лакокрасочная продукция, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало, что сотрудники тушат крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров в производственном здании в Уфе. По предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция. Позже ведомство сообщило о локализации возгорания. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Башкортостане", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение

МЧС: на складе лакокрасочной продукции в Уфе ликвидировали открытое горение

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Башкортостане, где горела лакокрасочная продукция, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщало, что сотрудники тушат крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров в производственном здании в Уфе. По предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция. Позже ведомство сообщило о локализации возгорания.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Башкортостане", - говорится в сообщении.
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