https://ria.ru/20241129/bashkiriya-1986347193.html

На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение

На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 29.11.2024

На складе в Башкирии ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Башкортостане, где горела лакокрасочная продукция, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T00:39

2024-11-29T00:39

2024-11-29T00:39

происшествия

россия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Башкортостане, где горела лакокрасочная продукция, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Ранее МЧС сообщало, что сотрудники тушат крупный пожар на площади 2 тысячи квадратных метров в производственном здании в Уфе. По предварительным данным, внутри находится лакокрасочная продукция. Позже ведомство сообщило о локализации возгорания. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Башкортостане", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1985908520.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, уфа