Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его
Покупатель банана на скотче за 6 млн долларов съел его и назвал очень вкусным
© Кадр видео из соцсетейКитайский криптобизнесмен и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан съел арт-объект "Комедиант"
© Кадр видео из соцсетей
Китайский криптобизнесмен и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан съел арт-объект "Комедиант"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Китайский криптомиллионер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел купленный им за миллионы долларов банан, приклеенный скотчем к стене, отметив, что он намного вкуснее других бананов, следует из видео, публикуемого в соцсетях.
Банан, приклеенный скотчем к стене, 21 ноября был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Произведение под названием "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан, объяснивший, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства".
Аукционный дом в социальной сети X репостнул тогда сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан.
"Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо", - заявил Сан, надкусив фрукт в ходе специальной пресс-конференции в Гонконге.
Примечательно, что с момента приобретения банана прошло уже около недели.
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