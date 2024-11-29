Рейтинг@Mail.ru
Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:23 29.11.2024 (обновлено: 14:31 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/banan-1986448928.html
Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его
Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его - РИА Новости, 29.11.2024
Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его
Китайский криптомиллионер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел купленный им за миллионы долларов банан, приклеенный скотчем к стене, отметив, что он... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:23
2024-11-29T14:31
культура
гонконг
sotheby's
в мире
скандал
аукцион
стиль жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986407949_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_b8e8354235b8cba30ed600e2da0a442f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Китайский криптомиллионер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел купленный им за миллионы долларов банан, приклеенный скотчем к стене, отметив, что он намного вкуснее других бананов, следует из видео, публикуемого в соцсетях. Банан, приклеенный скотчем к стене, 21 ноября был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Произведение под названием "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан, объяснивший, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Аукционный дом в социальной сети X репостнул тогда сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. "Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо", - заявил Сан, надкусив фрукт в ходе специальной пресс-конференции в Гонконге. Примечательно, что с момента приобретения банана прошло уже около недели.
https://ria.ru/20241114/chuzhie-1983852979.html
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986407949_127:0:1024:673_1920x0_80_0_0_d64179fff6b70ecc7ba44aafc886db86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гонконг, sotheby's , в мире, скандал, аукцион, стиль жизни
Культура, Гонконг, Sotheby's , В мире, скандал, Аукцион, Стиль жизни
Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его

Покупатель банана на скотче за 6 млн долларов съел его и назвал очень вкусным

© Кадр видео из соцсетейКитайский криптобизнесмен и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан съел арт-объект "Комедиант"
Китайский криптобизнесмен и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан съел арт-объект Комедиант - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Китайский криптобизнесмен и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан съел арт-объект "Комедиант"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Китайский криптомиллионер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел купленный им за миллионы долларов банан, приклеенный скотчем к стене, отметив, что он намного вкуснее других бананов, следует из видео, публикуемого в соцсетях.
Банан, приклеенный скотчем к стене, 21 ноября был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Произведение под названием "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан, объяснивший, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства".
Аукционный дом в социальной сети X репостнул тогда сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан.
"Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо", - заявил Сан, надкусив фрукт в ходе специальной пресс-конференции в Гонконге.
Примечательно, что с момента приобретения банана прошло уже около недели.
Аукцион - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"
14 ноября, 22:42
 
КультураГонконгSotheby'sВ мирескандалАукционСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала