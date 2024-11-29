https://ria.ru/20241129/banan-1986448928.html

Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его

Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его - РИА Новости, 29.11.2024

Покупатель банана на скотче за шесть миллионов долларов съел его

Китайский криптомиллионер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел купленный им за миллионы долларов банан, приклеенный скотчем к стене, отметив, что он... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:23

2024-11-29T14:23

2024-11-29T14:31

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Китайский криптомиллионер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел купленный им за миллионы долларов банан, приклеенный скотчем к стене, отметив, что он намного вкуснее других бананов, следует из видео, публикуемого в соцсетях. Банан, приклеенный скотчем к стене, 21 ноября был продан на торгах одного из крупнейших в мире аукционных домов Sotheby's за 6,2 миллиона долларов. Произведение под названием "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан, объяснивший, что это "провокация, приглашающая к размышлению о ценности искусства". Аукционный дом в социальной сети X репостнул тогда сообщение Джастина Сана, который приобрел лот. В посте он упомянул, что в ближайшие дни лично съест банан. "Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо", - заявил Сан, надкусив фрукт в ходе специальной пресс-конференции в Гонконге. Примечательно, что с момента приобретения банана прошло уже около недели.

https://ria.ru/20241114/chuzhie-1983852979.html

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гонконг, sotheby's , в мире, скандал, аукцион, стиль жизни