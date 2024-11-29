https://ria.ru/20241129/atacms-1986360683.html

В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS

В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS - РИА Новости, 29.11.2024

В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS

Пиротехники МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:15

2024-11-29T08:15

2024-11-29T08:20

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пиротехники МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За сутки специалистами МЧС России было обнаружено и ликвидировано 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS американского производства. Всего за неделю саперы отработали 11 заявок. В числе уничтоженных взрывоопасных предметов боевые части беспилотных летательных аппаратов, мины и другое вооружение, применяемое вражеским государством", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обследования территорий применяются, в том числе, беспилотники. Если невозможно извлечь взрывоопасные предметы, их уничтожают на месте. В этом случае пиротехники МЧС устанавливают заряд дистанционно. Специалисты выполняют работы в населенных пунктах и на прилегающих территориях для обеспечения безопасности граждан, добавили в МЧС, отметив, что подразделения ведомства осуществляют свои действия в рамках действующего правового режима КТО. С начала августа, как уточняется, в регионе было обезврежено более 1480 взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986327242.html

курская область

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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины