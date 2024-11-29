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В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS
В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS - РИА Новости, 29.11.2024
В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS
Пиротехники МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T08:15
2024-11-29T08:15
2024-11-29T08:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пиротехники МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "За сутки специалистами МЧС России было обнаружено и ликвидировано 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS американского производства. Всего за неделю саперы отработали 11 заявок. В числе уничтоженных взрывоопасных предметов боевые части беспилотных летательных аппаратов, мины и другое вооружение, применяемое вражеским государством", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обследования территорий применяются, в том числе, беспилотники. Если невозможно извлечь взрывоопасные предметы, их уничтожают на месте. В этом случае пиротехники МЧС устанавливают заряд дистанционно. Специалисты выполняют работы в населенных пунктах и на прилегающих территориях для обеспечения безопасности граждан, добавили в МЧС, отметив, что подразделения ведомства осуществляют свои действия в рамках действующего правового режима КТО. С начала августа, как уточняется, в регионе было обезврежено более 1480 взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986327242.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области ликвидировали 300 суббоеприпасов ATACMS
МЧС: в Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пиротехники МЧС за сутки обнаружили и ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 американской ракеты ATACMS в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За сутки специалистами МЧС России
было обнаружено и ликвидировано 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS американского производства. Всего за неделю саперы отработали 11 заявок. В числе уничтоженных взрывоопасных предметов боевые части беспилотных летательных аппаратов, мины и другое вооружение, применяемое вражеским государством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обследования территорий применяются, в том числе, беспилотники. Если невозможно извлечь взрывоопасные предметы, их уничтожают на месте. В этом случае пиротехники МЧС устанавливают заряд дистанционно.
Специалисты выполняют работы в населенных пунктах и на прилегающих территориях для обеспечения безопасности граждан, добавили в МЧС, отметив, что подразделения ведомства осуществляют свои действия в рамках действующего правового режима КТО. С начала августа, как уточняется, в регионе было обезврежено более 1480 взрывоопасных предметов.