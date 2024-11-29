https://ria.ru/20241129/asad-1986426477.html

В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию

В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:27

2024-11-29T13:27

2024-11-29T13:28

россия

сирия

дмитрий песков

башар асад

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего сказать по этому вопросу". "Мне нечего сказать по этому вопросу", - сказал Песков на просьбу журналиста прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов о том, что в Москве якобы находится Асад.

https://ria.ru/20240916/shoygu-1973003175.html

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россия, сирия, дмитрий песков, башар асад, в мире