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В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:27
2024-11-29T13:27
2024-11-29T13:28
россия
сирия
дмитрий песков
башар асад
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего сказать по этому вопросу". "Мне нечего сказать по этому вопросу", - сказал Песков на просьбу журналиста прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов о том, что в Москве якобы находится Асад.
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россия, сирия, дмитрий песков, башар асад, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад, В мире
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию
Песков не располагает информацией о визите Асада в Россию