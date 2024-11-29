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В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию - РИА Новости, 29.11.2024
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13:27 29.11.2024 (обновлено: 13:28 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/asad-1986426477.html
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:27
2024-11-29T13:28
россия
сирия
дмитрий песков
башар асад
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего сказать по этому вопросу". "Мне нечего сказать по этому вопросу", - сказал Песков на просьбу журналиста прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов о том, что в Москве якобы находится Асад.
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россия, сирия, дмитрий песков, башар асад, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Башар Асад, В мире
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию

Песков не располагает информацией о визите Асада в Россию

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы визите президента Сирии Башара Асада в Россию, отметив, что ему "нечего сказать по этому вопросу".
"Мне нечего сказать по этому вопросу", - сказал Песков на просьбу журналиста прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов о том, что в Москве якобы находится Асад.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Асад обсудил с Шойгу двухсторонние отношения России и Сирии
16 сентября, 16:14
 
РоссияСирияДмитрий ПесковБашар АсадВ мире
 
 
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