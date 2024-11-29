https://ria.ru/20241129/arest-1986551661.html
В Ярославской области двух подростков обвинили в совершении теракта
В Ярославской области двух подростков обвинили в совершении теракта - РИА Новости, 29.11.2024
В Ярославской области двух подростков обвинили в совершении теракта
Двоих подростков 14 и 16 лет отправили под домашний арест в Ярославской области за поджог железнодорожного оборудования, они обвиняются в совершении теракта,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:28
2024-11-29T18:28
2024-11-29T20:19
происшествия
ярославская область
россия
рыбинск
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Двоих подростков 14 и 16 лет отправили под домашний арест в Ярославской области за поджог железнодорожного оборудования, они обвиняются в совершении теракта, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда."Рыбинский городской суд Ярославской области сегодня, 29 ноября, избрал в отношении двух несовершеннолетних жителей Рыбинска, 2008 и 2010 года рождения, обвиняемых в совершении террористического акта (пункт "а" часть 2 статьи 205 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 января 2025 года", - сообщила пресс-служба.По данным управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, молодые люди причастны к поджогу железнодорожного оборудования.Их задержали полицейские при участии сотрудников УФСБ России по Ярославской области."Установлено, что несовершеннолетние, находясь на перегоне станции "Рыбинск-Пассажирский – Шлюзовая", за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов", - говорится в сообщении полиции.Как отметили в ведомстве, в рамках расследования установлено, что задержанные также причастны к подготовке поджога вышки сотовой связи, однако эта попытка не увенчалась успехом.Санкция вменяемой подросткам статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html
https://ria.ru/20241122/arest--1985241272.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославская область, россия, рыбинск, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославская область, Россия, Рыбинск, Ярославский областной суд
В Ярославской области двух подростков обвинили в совершении теракта
Ярославских подростков отправили под домашний арест за поджог ж/д оборудования
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Двоих подростков 14 и 16 лет отправили под домашний арест в Ярославской области за поджог железнодорожного оборудования, они обвиняются в совершении теракта, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
"Рыбинский городской суд Ярославской области
сегодня, 29 ноября, избрал в отношении двух несовершеннолетних жителей Рыбинска
, 2008 и 2010 года рождения, обвиняемых в совершении террористического акта (пункт "а" часть 2 статьи 205 УК РФ
), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 25 января 2025 года", - сообщила пресс-служба.
По данным управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, молодые люди причастны к поджогу железнодорожного оборудования.
Их задержали полицейские при участии сотрудников УФСБ России по Ярославской области.
«
"Установлено, что несовершеннолетние, находясь на перегоне станции "Рыбинск-Пассажирский – Шлюзовая", за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов", - говорится в сообщении полиции.
Как отметили в ведомстве, в рамках расследования установлено, что задержанные также причастны к подготовке поджога вышки сотовой связи, однако эта попытка не увенчалась успехом.
Санкция вменяемой подросткам статьи предусматривает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы.