https://ria.ru/20241129/arest-1986466683.html

Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест

Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.11.2024

Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест

Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана маломерного судна "Боец", которое вышло в море в период ограничения и перевернулось с... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:23

2024-11-29T15:23

2024-11-29T15:47

мурманск

происшествия

мурманская область

баренцево море

россия

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана маломерного судна "Боец", которое вышло в море в период ограничения и перевернулось с туристами на борту, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Кольский районный суд Мурманской области избрал капитану судна "Боец" меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Ранее суд уже запрещал выходить в море капитану на этом судне из-за отсутствия лицензии на коммерческие и пассажирские перевозки.Судно, на борту которого находились 11 человек и 2 члена экипажа, опрокинулось утром в среду в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 27 ноября. СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Капитан судна был задержан, в его крови обнаружен алкоголь.

https://ria.ru/20241126/ledokol-1985880633.html

мурманск

мурманская область

баренцево море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманск, происшествия, мурманская область, баренцево море, россия, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)