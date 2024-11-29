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Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.11.2024
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15:23 29.11.2024 (обновлено: 15:47 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/arest-1986466683.html
Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест
Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.11.2024
Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест
Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана маломерного судна "Боец", которое вышло в море в период ограничения и перевернулось с... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:23
2024-11-29T15:47
мурманск
происшествия
мурманская область
баренцево море
россия
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана маломерного судна "Боец", которое вышло в море в период ограничения и перевернулось с туристами на борту, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Кольский районный суд Мурманской области избрал капитану судна "Боец" меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Ранее суд уже запрещал выходить в море капитану на этом судне из-за отсутствия лицензии на коммерческие и пассажирские перевозки.Судно, на борту которого находились 11 человек и 2 члена экипажа, опрокинулось утром в среду в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 27 ноября. СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Капитан судна был задержан, в его крови обнаружен алкоголь.
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мурманск
мурманская область
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мурманск, происшествия, мурманская область, баренцево море, россия, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Мурманск, Происшествия, Мурманская область, Баренцево море, Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Капитана перевернувшегося в Териберке судна отправили под домашний арест

Суд отправил капитана перевернувшегося в Териберке судна под домашний арест

© Северо-Западная транспортная прокуратураКапитан перевернувшегося в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка судна в суде
Капитан перевернувшегося в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка судна в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Северо-Западная транспортная прокуратура
Капитан перевернувшегося в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка судна в суде
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МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Кольский районный суд Мурманской области избрал в отношении капитана маломерного судна "Боец", которое вышло в море в период ограничения и перевернулось с туристами на борту, меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.
«
"С учетом позиции прокуратуры Кольский районный суд Мурманской области избрал капитану судна "Боец" меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Ранее суд уже запрещал выходить в море капитану на этом судне из-за отсутствия лицензии на коммерческие и пассажирские перевозки.
Судно, на борту которого находились 11 человек и 2 члена экипажа, опрокинулось утром в среду в Баренцевом море недалеко от берега у села Териберка. Как отметили в региональном МЧС, в главное управление сообщений о происшествии не поступало, за помощью никто не обращался. При этом, по данным регионального оперштаба, введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 10.00 27 ноября. СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Капитан судна был задержан, в его крови обнаружен алкоголь.
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МурманскПроисшествияМурманская областьБаренцево мореРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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