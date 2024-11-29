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Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК - РИА Новости, 29.11.2024
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15:42 29.11.2024
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Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК
Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК - РИА Новости, 29.11.2024
Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК
Правительство усиливает контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:42
2024-11-29T15:42
экономика
россия
дмитрий патрушев
правительство рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство усиливает контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Одновременно усиливаем контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка", - сказал Патрушев.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, правительство рф
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Правительство РФ
Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК

Патрушев: экспорт продукции АПК проконтролируют ради нужд внутреннего рынка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство усиливает контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Одновременно усиливаем контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка", - сказал Патрушев.
Дмитрий Патрушев перед заседанием правительства России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Патрушев поручил сохранять стабильность на рынке продовольствия
31 октября, 20:52
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевПравительство РФ
 
 
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