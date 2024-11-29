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Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК

Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК - РИА Новости, 29.11.2024

Правительство усилит контроль за экспортом продукции АПК

Правительство усиливает контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:42

2024-11-29T15:42

2024-11-29T15:42

экономика

россия

дмитрий патрушев

правительство рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство усиливает контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Одновременно усиливаем контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20241031/patrushev--1981238448.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, правительство рф