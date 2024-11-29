https://ria.ru/20241129/antarktika-1986401286.html

Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз - РИА Новости, 29.11.2024

Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

Головной офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не располагает данными о проблемах с круизом группы туристов в Антарктику, но компания обычно возмещает... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:59

2024-11-29T11:59

2024-11-29T12:03

евросоюз

новости - туризм

кипр

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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Головной офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не располагает данными о проблемах с круизом группы туристов в Антарктику, но компания обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства, сообщила РИА Новости представитель компании, занимающаяся продажей пакетов туров.По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку."У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время", - сказала сотрудник компании.По ее словам, она не может официально подтвердить поломку."В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations - департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор. Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством", - сказала собеседница агентства."Решение будет принято в соответствии с законодательством, мы не можем поступать по-иному", - добавила она.Компании Swan Hellenic предлагает десятидневные туры в Антарктику по цене от 12 тысяч долларов. Свободные пакеты есть начиная с последней декады декабря.

https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html

https://ria.ru/20241125/kruizy-1983958113.html

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евросоюз, новости - туризм, кипр