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Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз - РИА Новости, 29.11.2024
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11:59 29.11.2024 (обновлено: 12:03 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/antarktika-1986401286.html
Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз
Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз - РИА Новости, 29.11.2024
Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз
Головной офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не располагает данными о проблемах с круизом группы туристов в Антарктику, но компания обычно возмещает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:59
2024-11-29T12:03
евросоюз
новости - туризм
кипр
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Головной офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не располагает данными о проблемах с круизом группы туристов в Антарктику, но компания обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства, сообщила РИА Новости представитель компании, занимающаяся продажей пакетов туров.По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку."У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время", - сказала сотрудник компании.По ее словам, она не может официально подтвердить поломку."В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations - департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор. Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством", - сказала собеседница агентства."Решение будет принято в соответствии с законодательством, мы не можем поступать по-иному", - добавила она.Компании Swan Hellenic предлагает десятидневные туры в Антарктику по цене от 12 тысяч долларов. Свободные пакеты есть начиная с последней декады декабря.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
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евросоюз, новости - туризм, кипр
Евросоюз, Новости - Туризм, Кипр
Swan Hellenic пообещала компенсировать пассажирам ущерб за сорванный круиз

Swan Hellenic компенсирует пассажирам ущерб за сорванный круиз в Антарктику

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Айсберги у побережья Антарктиды . Архивное фото
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АФИНЫ, 29 ноя - РИА Новости. Головной офис круизной компании Swan Hellenic на Кипре не располагает данными о проблемах с круизом группы туристов в Антарктику, но компания обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства, сообщила РИА Новости представитель компании, занимающаяся продажей пакетов туров.
По сообщениям СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку.
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"У нас нет информации о каком-либо происшествии. Мы пока не получали официального заявления, но оно будет, думаю, в ближайшее время", - сказала сотрудник компании.
По ее словам, она не может официально подтвердить поломку.
"В подобных ситуациях подключаются юристы и Guest Relations - департамент, ответственный за регулирование подобных ситуаций. Понятно, что это может быть форс-мажор. Что касается компенсаций, то вопрос о ее размере будут решать, конечно же, юристы вместе с Guest Relations. Все будет в соответствии с европейским законодательством", - сказала собеседница агентства.
"Решение будет принято в соответствии с законодательством, мы не можем поступать по-иному", - добавила она.
Компании Swan Hellenic предлагает десятидневные туры в Антарктику по цене от 12 тысяч долларов. Свободные пакеты есть начиная с последней декады декабря.
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