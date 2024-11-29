https://ria.ru/20241129/antarktida-1986570225.html

Россияне, застрявшие по пути в Антарктиду, требуют вернуть деньги за тур

Россияне, застрявшие по пути в Антарктиду, требуют вернуть деньги за тур - РИА Новости, 29.11.2024

Россияне, застрявшие по пути в Антарктиду, требуют вернуть деньги за тур

Находящиеся на круизном лайнере SH Diana россияне записали обращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:45

2024-11-29T20:45

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Находящиеся на круизном лайнере SH Diana россияне записали обращение к руководству компании Swan Hellenic с требованием вернуть полную стоимость тура в Антарктиду, видео поступило в распоряжение РИА Новости.Туристы выразили уверенность, что корабль вышел в море уже сломанным, тем самым подвергнув опасности их жизни. По их словам, вместо путешествия в Антарктиду по программе с 17 остановками фактически получились три высадки по часу и 20 дней болтания на неисправном судне, на котором не работает стабилизация, людей укачивает, а какие-либо развлечения отсутствуют."За это вы хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать. <...> Верните деньги", — подчеркнули россияне.По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало возместить половину стоимости тура. Россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Позже стало известно, что двое из них отказались от голодовки, так как почувствовали себя плохо.В круизной компании Swan Hellenic, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что урегулировали конфликт с россиянами, объявившими голодовку. Там уточнили, что всем пассажирам предложили вернуть 50% стоимости круиза либо сертификат на будущую поездку, которую уже забронировали некоторые путешественники.По словам гендиректора фирмы Андреа Зито, ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет. Судно продолжает движение в сторону аргентинской Ушуайи в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности.

https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html

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Требование пассажиров судна SH Diana вернуть деньги за сорванный тур в Антарктиду Россияне с судна SH Diana потребовали от компании полностью вернуть деньги за тур в Антарктиду. Видеообращение есть у РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что более 170 пассажиров, включая российских туристов, застряли на круизном лайнере SH Diana из-за неполадок с двигателем. 2024-11-29T20:45 true PT1M35S

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