https://ria.ru/20241129/antarktida-1986476980.html

На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян

На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян - РИА Новости, 29.11.2024

На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян

На круизном лайнере, который из-за поломки винта не доплывет до Антарктиды, находятся более 20 россиян, сообщила РИА Новости туристка из Волгограда Наталья... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:55

2024-11-29T15:55

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На круизном лайнере, который из-за поломки винта не доплывет до Антарктиды, находятся более 20 россиян, сообщила РИА Новости туристка из Волгограда Наталья Литвинова."Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25. <...> Девяносто китайцев, все остальные — граждане Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран", — рассказала она.По словам туристки, некоторые пассажиры плакали после того, как им сообщили, что они не поплывут в Антарктиду из-за поломки одного из винтов. Она отметила, что эта поездка для многих была долгожданным и, возможно, последним шансом увидеть этот континент.В свою очередь, гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков, который сейчас находится в числе туристов на судне, рассказал, что путешествие в Антарктиду прервалось из-за вибрации в одном из двигателей. Экипаж решил не идти через льды и сильные волны, а отправиться в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности.По данным СМИ, из-за неполадок на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало возместить половину стоимости тура. Россияне, в свою очередь, устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию.Представитель компании Swan Hellenic сообщила РИА Новости, что их головной офис на Кипре не располагает данными о проблемах, но фирма обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства. При этом она не смогла официально подтвердить поломку.

https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html

https://ria.ru/20241123/konyukhov-1985344788.html

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антарктида, кипр, новости - туризм