Рейтинг@Mail.ru
На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 29.11.2024 (обновлено: 18:15 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/antarktida-1986476980.html
На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян
На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян - РИА Новости, 29.11.2024
На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян
На круизном лайнере, который из-за поломки винта не доплывет до Антарктиды, находятся более 20 россиян, сообщила РИА Новости туристка из Волгограда Наталья... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:55
2024-11-29T18:15
антарктида
кипр
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986545791_85:0:3726:2048_1920x0_80_0_0_3bbc946aa702ad122b23847c59ee0884.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На круизном лайнере, который из-за поломки винта не доплывет до Антарктиды, находятся более 20 россиян, сообщила РИА Новости туристка из Волгограда Наталья Литвинова.&quot;Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25. &lt;...&gt; Девяносто китайцев, все остальные — граждане Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран&quot;, — рассказала она.По словам туристки, некоторые пассажиры плакали после того, как им сообщили, что они не поплывут в Антарктиду из-за поломки одного из винтов. Она отметила, что эта поездка для многих была долгожданным и, возможно, последним шансом увидеть этот континент.В свою очередь, гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков, который сейчас находится в числе туристов на судне, рассказал, что путешествие в Антарктиду прервалось из-за вибрации в одном из двигателей. Экипаж решил не идти через льды и сильные волны, а отправиться в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности.По данным СМИ, из-за неполадок на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало возместить половину стоимости тура. Россияне, в свою очередь, устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию.Представитель компании Swan Hellenic сообщила РИА Новости, что их головной офис на Кипре не располагает данными о проблемах, но фирма обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства. При этом она не смогла официально подтвердить поломку.
https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html
https://ria.ru/20241123/konyukhov-1985344788.html
антарктида
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986545791_540:0:3271:2048_1920x0_80_0_0_87513ada263233f0fb9d3407685e9340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, кипр, новости - туризм
Антарктида, Кипр, Новости - Туризм
На судне, прервавшем путешествие в Антарктиду, находятся более 20 россиян

На сломавшемся SH Diana, не дошедшем в Антарктиду, находятся более 20 россиян

© Getty Images / Corbis/Horacio VillalobosСудно SH Diana
Судно SH Diana - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Getty Images / Corbis/Horacio Villalobos
Судно SH Diana. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На круизном лайнере, который из-за поломки винта не доплывет до Антарктиды, находятся более 20 россиян, сообщила РИА Новости туристка из Волгограда Наталья Литвинова.
«

"Поехали исполнить свою мечту напоследок. Конечно, это был шок для многих. Россиян здесь где-то 23-25. <...> Девяносто китайцев, все остальные — граждане Великобритании, Австралии, Канады, еще других стран", — рассказала она.

Наталья Литвинова о голодовке на круизном лайнере - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Опубликовано видео с туристкой, застрявшей в круизе в Антарктиду
Вчера, 13:28
По словам туристки, некоторые пассажиры плакали после того, как им сообщили, что они не поплывут в Антарктиду из-за поломки одного из винтов. Она отметила, что эта поездка для многих была долгожданным и, возможно, последним шансом увидеть этот континент.
В свою очередь, гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков, который сейчас находится в числе туристов на судне, рассказал, что путешествие в Антарктиду прервалось из-за вибрации в одном из двигателей. Экипаж решил не идти через льды и сильные волны, а отправиться в аргентинскую Ушуайю для устранения неисправности.
По данным СМИ, из-за неполадок на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало возместить половину стоимости тура. Россияне, в свою очередь, устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию.
Представитель компании Swan Hellenic сообщила РИА Новости, что их головной офис на Кипре не располагает данными о проблемах, но фирма обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства. При этом она не смогла официально подтвердить поломку.
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Путешественник Конюхов в одиночку отправится в Антарктиду
23 ноября, 14:33
 
АнтарктидаКипрНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала