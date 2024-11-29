https://ria.ru/20241129/antarktida-1986426810.html
Опубликовано видео с туристкой, застрявшей в круизе в Антарктиду
Опубликовано видео с туристкой, застрявшей в круизе в Антарктиду - РИА Новости, 29.11.2024
Опубликовано видео с туристкой, застрявшей в круизе в Антарктиду
Несколько туристов из России, отправившиеся в морской круиз в Антарктиду, объявили голодовку после того, как из-за поломки винта посещение материка сорвалось,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:28
2024-11-29T13:28
2024-11-29T14:06
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Несколько туристов из России, отправившиеся в морской круиз в Антарктиду, объявили голодовку после того, как из-за поломки винта посещение материка сорвалось, сообщила Наталья Литвинова из Волгограда в своем Telegram-канале.По данным СМИ, из-за неполадки с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров. Представитель компании Swan Hellenic сообщила РИА Новости, что их головной офис на Кипре не располагает данными о проблемах, но фирма обычно возмещает ущерб за непредвиденные ситуации по нормам европейского законодательства. Она не смогла официально подтвердить поломку.По словам Литвиновой, в понедельник капитан объявил, что лайнер не будет заходить в Антарктиду из-за поломки одного из винтов, и программа круиза сократилась в несколько раз. На видео в Telegram-канале женщина сообщает, что компания, продавшая тур, пообещала вернуть 50% от стоимости путешествия."Все последующие круизы стоят минимум в два раза дороже. А нам предлагают компенсацию 50% от нашей суммы. Я не могла с этим смириться. Вы все знаете, как я мечтала об этом путешествии и о том, как я мечтала попасть в Антарктиду. Я и еще двое ребят из России <…> в ответ на предложение компании Swan Hellenic мы объявили голодовку без воды, без еды", — говорит Литвинова.По ее словам, они голодают вторые сутки, а компания пока не отвечает на письма. Swan Hellenic предлагает десятидневные туры в Антарктику по цене от 12 тысяч долларов.
https://ria.ru/20241108/layner-1982594163.html
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Наталья Литвинова о голодовке на круизном лайнере
Российские туристы объявили голодовку на застрявшем на пути в Антарктиду круизном лайнере. "Люди особенно расстроились, когда компания отказалась возмещать им полную стоимость отдыха. В знак протеста туристы из России и Китая устроили голодовку — чтобы им вернули кровные", - говорится в публикации.
2024-11-29T13:28
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новости - туризм, антарктида, кипр, россия, в мире
Новости - Туризм, Антарктида, Кипр, Россия, В мире
Опубликовано видео с туристкой, застрявшей в круизе в Антарктиду
Туристка Литвинова опубликовала видео о голодовке на шедшем в Антарктиду лайнере