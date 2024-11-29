https://ria.ru/20241129/altay-1986459536.html

Постояльцам алтайского соццентра, находящимся на лечении, поставили диагноз

Постояльцам алтайского соццентра, находящимся на лечении, поставили диагноз - РИА Новости, 29.11.2024

Постояльцам алтайского соццентра, находящимся на лечении, поставили диагноз

Постояльцам частного социального центра в Алтайском крае, находящимся на лечении, поставлен диагноз "острый инфекционный гастроэнтероколит", сообщила заведующая РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:50

2024-11-29T14:50

2024-11-29T14:59

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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Постояльцам частного социального центра в Алтайском крае, находящимся на лечении, поставлен диагноз "острый инфекционный гастроэнтероколит", сообщила заведующая инфекционным отделением горбольницы №5 Барнаула Анна Смирнова. "Диагноз у них у всех на данный момент - острый инфекционный гастроэнтероколит", - сказала она журналистам. По ее словам, в горбольнице находятся 25 пациентов, 5 - в реанимации. "Тяжесть пациентов, находящихся в реанимации, обусловлена их коморбидностью, то есть наличием еще сопутствующей патологии, кишечная инфекция по сути плюсом идет", - сказала завотделением. Смирнова отметила, что госпитализированным пациентам соццентра примерно от 52 до 85 лет.Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, число госпитализированных постояльцев выросло до 26 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра, в отношении него в ближайшее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241129/altay-1986398109.html

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986332536.html

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происшествия, алтайский край, барнаул, россия