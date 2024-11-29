https://ria.ru/20241129/altay-1986445883.html

Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26

Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26 - РИА Новости, 29.11.2024

Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26

Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где умерли три человека, выросло до 26, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:15

2024-11-29T14:15

2024-11-29T14:15

происшествия

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барнаул

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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где умерли три человека, выросло до 26, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее ведомство сообщало о 21 госпитализированном. "В настоящее время в городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 25 пациентов, из них 5 человек находятся в реанимации, 20 - в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают. Один человек без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование", - рассказали в минздраве. Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра.

https://ria.ru/20241129/otravlenie-1986357704.html

алтайский край

барнаул

рубцовск

россия

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происшествия, алтайский край, барнаул, рубцовск, россия