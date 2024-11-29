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Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26 - РИА Новости, 29.11.2024
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14:15 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/altay-1986445883.html
Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26
Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26 - РИА Новости, 29.11.2024
Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26
Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где умерли три человека, выросло до 26, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:15
2024-11-29T14:15
происшествия
алтайский край
барнаул
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россия
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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где умерли три человека, выросло до 26, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее ведомство сообщало о 21 госпитализированном. "В настоящее время в городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 25 пациентов, из них 5 человек находятся в реанимации, 20 - в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают. Один человек без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование", - рассказали в минздраве. Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра.
https://ria.ru/20241129/otravlenie-1986357704.html
алтайский край
барнаул
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происшествия, алтайский край, барнаул, рубцовск, россия
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Рубцовск, Россия
Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26

Число госпитализированных постояльцев соццентра в Алтайском крае выросло до 26

© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где умерли три человека, выросло до 26, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее ведомство сообщало о 21 госпитализированном.
"В настоящее время в городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 25 пациентов, из них 5 человек находятся в реанимации, 20 - в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают. Один человек без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование", - рассказали в минздраве.
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра.
Сотрудник СК России в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Главу соццентра на Алтае, где погибли три постояльца, задержали
Вчера, 06:49
 
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