Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае выросло до 26
Число госпитализированных постояльцев соццентра в Алтайском крае выросло до 26
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае, где умерли три человека, выросло до 26, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее ведомство сообщало о 21 госпитализированном.
"В настоящее время в городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 25 пациентов, из них 5 человек находятся в реанимации, 20 - в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают. Один человек без симптомов заболевания госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы №1 Рубцовска. Так как он контактировал с заболевшими, ему будет проведено фагирование", - рассказали в минздраве.
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в СУСК по региону, задержан председатель правления соццентра.