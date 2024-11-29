https://ria.ru/20241129/altay-1986398109.html

Главе СК доложат о ходе дела о гибели постояльцев соццентра на Алтае

Главе СК доложат о ходе дела о гибели постояльцев соццентра на Алтае - РИА Новости, 29.11.2024

Главе СК доложат о ходе дела о гибели постояльцев соццентра на Алтае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели троих постояльцев социального центра в Алтайском крае,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:44

2024-11-29T11:44

2024-11-29T11:44

происшествия

алтайский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели троих постояльцев социального центра в Алтайском крае, говорится в сообщении федерального ведовства. Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. По последним данным минздрава, пострадал 21 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело... по факту смерти в одном из частных социальных центров региона трех человек… Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ. Как сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону, председатель правления соццентра задержан, в отношении него в ближайшее время готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241129/rotavirus-1986356088.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)